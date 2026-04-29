اتحاد كرة السلة يختتم دورة دولية بمشاركة 15 مدرباً

دبي في 29 أبريل/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة مشاركة 15 مدرباً في دورة المدربين الدولية (المستوى الأول) للمجموعة الأولى، التي نظمها تحت إشراف الاتحاد الدولي واختتمت فعالياتها اليوم بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية.

حضر ختام الدورة سعادة عبد اللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة الذي كرم المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة، تقديراً لالتزامهم وجهودهم خلال البرنامج التدريبي.

وأكد الفردان أن تنظيم دورة المستوى الأول خطوة أساسية نحو بناء قاعدة من المدربين المؤهلين وفق أحدث المعايير الدولية، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير الكوادر الفنية وصقل مهاراتها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة في الدولة.

وقال إن هذه الدورة تشكل نقطة انطلاق مهمة للمدربين لاكتساب الأسس العلمية الصحيحة في التدريب، وتعزيز قدراتهم الفنية.