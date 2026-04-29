عبدالله بن زايد يستقبل المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن

أبوظبي في 29 أبريل/وام/ استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة سكوت جيلمور، المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد سعادة سكوت جيلمور، خلال اللقاء، التأكيد على تضامن بلاده مع دولة الإمارات، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها، وصون أمنها وسلامة أراضيها، وضمان أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.

من جانبه، ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة سعادة سكوت جيلمور، التي تأتي تجسيداً للعلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين، وتأكيداً على تضامن كندا الصديقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.

وتطرق الجانبان إلى مجمل التطورات المتصلة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستعرضا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسعادة سكوت جيلمور عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة قطاعات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.