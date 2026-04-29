تعادل شباب الأهلي مع خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 29 أبريل /وام/ تعادل فريقا شباب الأهلي وخورفكان الليلة بنتيجة 3-3 على استاد راشد في دبي، في ختام مواجهات الجولة الـ23 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر، فيما أصبح رصيد خورفكان 25 نقطة في المركز الثامن.

"سجل لشباب الأهلي يوري سيزار هدفين في الدقيقتين 15 و48، وسردار أزمون في الدقيقة 96.

وسجل لخورفكان، كل من إيلتون فيليبي في الدقيقة 34، وماتيوس لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38، وأحمد جشك في الدقيقة 59.