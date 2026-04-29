الفرنسي غرودلر مشرفا على مراجعة قواعد وكالة الفضاء الأوروبية

بروكسل في 29 أبريل/وام/ تم تعيين النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي كريستوف غرودلر" Christophe Grudler" اليوم مقرراً رئيسياً للجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان الأوروبي لمراجعة لائحة وكالة برنامج الفضاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

يشغل غرودلر أيضاً منصب المقرر الظلّي عن مجموعته السياسية بشأن "قانون الفضاء الأوروبي"، وهو أول تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي لتنظيم سوق الفضاء الأوروبية، ومن المتوقع أن تكون له انعكاسات مباشرة على مراجعة صلاحيات الوكالة الأوروبية المعنية بالفضاء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في وقت سابق من الشهر الجاري مقترحاً لتوسيع مهام الوكالة، يتضمن مضاعفة ميزانيتها الممتدة لسبع سنوات، ومنحها صلاحيات قانونية جديدة لتمكينها من تنفيذ مهام مرتبطة بالسيادة التكنولوجية الأوروبية.

ونظراً للآثار المالية المتوقعة للمراجعة، سيحتاج غرودلر إلى تنسيق وثيق مع النواب المسؤولين عن مفاوضات صندوق التنافسية الأوروبي.

يُعد غرودلر من أبرز النواب المتخصصين في شؤون الفضاء، إذ سبق أن تولى مهمة المقرر بشأن مشروع IRIS2 الهادف إلى إنشاء كوكبة أقمار صناعية أوروبية آمنة للاتصالات ويشارك أيضا في رئاسة مجموعة البرلمان الأوروبي المعنية بالطيران والفضاء.

وسيحمل الاسم الرسمي الجديد للمراجعة التشريعية عنوان "لائحة وكالة خدمات الفضاء التابعة للاتحاد الأوروبي".

وفي السياق ذاته، عقد مجلس الاتحاد الأوروبي أول اجتماع لفريق العمل المختص بالفضاء لمناقشة الملف الجديد.