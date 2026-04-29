نادي الفجيرة للشطرنج يختتم بطولته الداخلية

الفجيرة في 29 أبريل/وام/ اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات "بطولة الجولة الأخيرة الداخلية"، وسط حضور كبير من أولياء الأمور والمنتسبين.

وكرم الدكتور جاسم هيكل البلوشي، عضو مجلس الإدارة مدير شؤون اللاعبين بالنادي اللاعبين واللاعبات المتميزين الذين قدموا أداءً استثنائيًا خلال جولات البطولة، مشيداً بالروح الرياضية العالية التي سادت المنافسات.

وأكد أن مثل هذه البطولات تستهدف صقل مهارات لاعبينا وتطوير مستوياتهم الفنية في بيئة تنافسية حقيقية مشيرا إلى سعى النادي إلى غرس روح المنافسة الشريفة وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.