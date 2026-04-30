منتخب الكرة الطائرة يعلن قائمته الأولى استعداداً للألعاب الخليجية

دبي في 30 أبريل/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة قائمته الأولى للمنتخب الوطني للرجال، الذي يستعد للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل.

ضمت القائمة كلا من علي محمد صالح، وحمدان غانم، وسامي طارق، ومحمد عباس، وعمير عبد الله (النصر)، ومحمد عبدالله البلوشي، ومحمد حسين، وراشد موسى، ومسعود درويش، وخليفة خميس (عجمان)، وماجد صقر، وعبد الكريم فراس (شباب الأهلي)، وسالم جوهر، وعادل عطالله (العين)، ومبارك سلطان، وعبدالله بامعبد (بني ياس)، ووليد ربيع، وزايد بطي، وسيف وحيد (الوصل)، وخالد سالم (حتا)، بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب زياد لرقش.

ويخوض المنتخب معسكراً إعدادياً قبل انطلاق البطولة، يتضمن برنامجاً مكثفاً لرفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية، بهدف الوصول إلى أفضل مستويات الانسجام واختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة.