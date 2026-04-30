الاتحاد الآسيوي: تزايد لافت في قاعدة ممارسي الشطرنج بالإمارات

العين في 30 أبريل/ وام / أصدر الاتحاد الآسيوي للشطرنج اليوم تقريراً حول أعداد اللاعبين والحكام حتى يناير 2026 على مستوى دولة الإمارات والقارة بأسرها، مستعرضاً النمو الكبير والحضور العالمي للعبة، وتزايد الاهتمام بها من مختلف الفئات العمرية.

وأكد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد القاري، أن البيانات تعكس نمواً ملحوظاً في قاعدة الممارسين، بعدما بلغ إجمالي عدد اللاعبين المسجلين 631 ألفاً و964 لاعباً ولاعبة، ما يعكس الانتشار الواسع للعبة في مختلف الدول.

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل تعزيز حضورها في المنظومة الدولية، حيث تشير أحدث الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد اللاعبين المسجلين بلغ 3 آلاف و745 لاعباً ولاعبة، منهم 2,461 لاعباً و1,284 لاعبة.

وأضاف أن عدد اللاعبين الحاصلين على تصنيف دولي بلغ 590 لاعباً ولاعبة، بواقع 424 لاعباً و166 لاعبة، فيما بلغ عدد اللاعبين النشطين المصنفين دولياً 163 لاعباً ولاعبة، منهم 109 لاعبين و54 لاعبة.

وأشار إلى أن عدد الحكام الدوليين في الإمارات بلغ 44 حكماً، منهم 34 حكماً و10 محكمات، إضافة إلى 20 حكماً من الحاصلين على تصنيف دولي (16 حكماً و4 محكمات)، فضلاً عن 67 حكماً وطنياً، منهم 35 حكماً و32 حكمة.

ولفت إلى أن عدد الحكام النشطين في الإمارات بلغ 20 حكماً دولياً (14 رجلا و6 سيدات)، إلى جانب 10 حكام من فئة التصنيف الدولي (6 رجال و4 سيدات)، بالإضافة إلى 67 حكماً وطنياً.

وعلى مستوى القارة، أوضح الطاهر أن عدد اللاعبين الحاصلين على تصنيف من الاتحاد الدولي بلغ 161 ألفاً و6 لاعبين ولاعبات، فيما وصل عدد اللاعبين النشطين دولياً إلى 50 ألفاً و495 لاعباً ولاعبة.

وأضاف أن الإحصاءات تعكس تطور الكوادر الفنية والتحكيمية، حيث بلغ عدد الحكام الدوليين 1,017 حكماً، وارتفع عدد الحاصلين على لقب حكم دولي إلى 1,685 حكماً، فيما بلغ عدد الحكام الوطنيين 7 آلاف و26 حكماً وحكمة.

ونوه بأن عدد الحكام الدوليين النشطين حالياً بلغ 721 حكماً، مقابل 1,345 حكماً مسجلاً لدى الاتحاد الدولي، إضافة إلى 7,026 حكماً وحكمة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالجوانب التعليمية والتنظيمية، أشار إلى أن القارة تضم حالياً 25 محاضراً معتمداً، منهم 17 للحكام و8 للمنظمين، فيما بلغ عدد المنظمين المعتمدين 180 منظماً، منهم 162 منظماً دولياً و18 منظماً مشاركاً.

وأكد أن دولة الإمارات تضم كوادر تعليمية وتنظيمية معتمدة، بوجود محاضرين معتمدين لدى الاتحاد الدولي، أحدهما للحكام والآخر للمنظمين، إلى جانب 11 منظماً دولياً معتمداً.

وأشار الطاهر إلى أن هذه الأرقام تعكس النمو المتسارع للعبة على مستوى الإمارات والقارة، سواء من حيث أعداد اللاعبين أو الكوادر الفنية والتنظيمية، مؤكداً أن الاتحاد القاري يعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية على توسيع قاعدة الممارسين، وتأهيل المزيد من الحكام والمدربين والمنظمين، وتعزيز مكانة القارة كأحد أبرز مراكز الشطرنج في العالم.