شرطة الشارقة تحتفي باليوم العالمي للعمال

الشارقة في 30 أبريل/ وام / احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة شؤون البلديات باليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من مايو من كل عام وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من مواقع وسكنات العمال في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية تأكيداً على أهمية دورهم الحيوي في مسيرة التنمية وشهدت الزيارات تفاعلاً إيجابياً إذ وُزعت الهدايا على العمال تقديراً لجهودهم وعطائهم.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة للوقاية والسلامة أن اليوم العالمي للعمال يمثل مناسبة مهمة لتجديد التقدير والعرفان لجهود العمال الذين يشكلون ركيزة أساسة في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية ونحرص من خلال هذه المبادرات على تعزيز التواصل المباشر معهم والاطمئنان على أوضاعهم والتأكيد على التزامنا بتوفير بيئة عمل كريمة آمنة تليق بعطائهم.

وأكدت شرطة الشارقة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز جودة الحياة العمالية وترسيخ قيم التقدير والاحترام لكافة فئات المجتمع.