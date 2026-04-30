جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية تكرم الأمهات المرضعات بمناسبة "عام الأسرة"

الشارقة في 30 أبريل/ وام / نظّمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية بالشارقة التابعة لهيئة الشارقة الصحية اليوم حفل تكريم “الأم المُرضع” في نسخته التاسعة بالتزامن مع مبادرة “مبروك ما ياكم” احتفاءً بالأمهات ودورهن في تعزيز صحة الأسرة والمجتمع وذلك ضمن توجيهات عام الأسرة 2026.

شهد الحفل تكريم 40 أماً من مختلف الفئات تقديراً لالتزامهن بالرضاعة الطبيعية وتغلبهن على التحديات الصحية والاجتماعية والنفسية وكذلك الأمهات الوالدات الجدد بحضور دكتورة فاطمة صالح الحمادي عضو مجلس إدارة الجمعية وفوزية الأميري- أمين صندوق الجمعية وعدد من موظفات هيئة الشارقة الصحية ومن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتضمن الحدث تقديم فقرات متنوعة شملت قصصاً وتجارب ملهمة للأمهات وورشاً توعوية صحية ومعرضاً بمشاركة جهات داعمة إلى جانب ورشة طبخ صحية مخصصة للأمهات المرضعات حيث تم تقديم نصائح غذائية تدعم صحة الأم وتعزز الرضاعة الطبيعية.

وأكدت المهندسة خولة النومان رئيسة الجمعية أن هذا التكريم يجسد تقديرنا لدور الأم في بناء أجيال صحية انسجاماً مع رؤية الشارقة كمدينة صديقة للطفل والأسرة ولباقي الإمارات أيضا وسعينا المستمر لنشر الوعي ودعم الأمهات موجهة شكرها لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على دعمهما المستمر للأمومة والطفولة ومبادراتهما الرائدة في تعزيز الصحة الأسرية.

واختتم الحفل في أجواء مليئة بالفخر والامتنان تأكيداً على رسالة الجمعية “ندعم اختيارك الطبيعي” نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة.