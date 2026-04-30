برنامج دبي الدولي للكتابة يطلق ورشة "كتابة الرواية" لتمكين المواهب العربية

دبي في 30 أبريل / وام / أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة عن إطلاق ورشة تدريبية متخصصة في كتابة الرواية لعام 2026، تستمر لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر أبريل الحالي.

وقررت إدارة البرنامج توسيع دائرة المشاركة عبر تنظيم الورشة عن بُعد، استجابة لرغبة الكُتّاب والكَاتبات العرب الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، بما يتيح لهم الانضمام من أي مكان يقيمون فيه.

وتشرف على الورشة الدكتورة شهلا العجيلي، الروائية وأستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية، حيث تأتي هذه الورشة امتداداً لسلسلة الورش التي ينظمها برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عدد من الدول العربية، بهدف تعزيز قنوات الدعم والتمكين للشباب العرب أينما وجدوا.

وتعقد الورشة لهذا العام لقاءات شهرية افتراضية، يتعرف خلالها المشاركون على المبادئ الأساسية والمتقدمة في نظرية الرواية وتطورها وعلاقتها بالسياقات الثقافية والاجتماعية، قبل التطرق إلى مدارس كتابة الرواية وعناصرها وأنواعها، إضافة إلى تقنيات السرد والرؤية وأنواع الشخصيات ونماذجها وعلاقتها بأزمنة وأماكن الأحداث.

وأعربت الدكتورة شهلا العجيلي عن سعادتها بتولي الإشراف على ورشة الرواية لهذا العام، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل فرصة فريدة لاكتشاف أصوات روائية جديدة وتنميتها ضمن إطار منهجي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وأوضحت أن الورشة تهدف إلى متابعة المتدربين خطوة بخطوة في رحلتهم مع كتابة الرواية، من بناء الفكرة وتطويرها وصولاً إلى إنجاز نص روائي متكامل يمتلك مقومات فنية وجمالية حقيقية.

وخلال الورشة، يشارك المتدربون في برنامج قرائي وآخر تطبيقي عملي يُنتج عنه نصوص مكتملة، وتلتزم إدارة البرنامج بنشر الأعمال الجديرة منها بعد إخضاعها للتحرير والتدقيق. ويشار إلى أن الورشة السابقة التي نظمها البرنامج في الأردن تحت إشراف الدكتورة شهلا العجيلي وبالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان أصدرت أربعة أعمال روائية، هي "ملح الذاكرة" للكاتبة ولاء أبازيد، و"لعبة المقاعد" للكاتبة رغد زايد، و"رجال نادي الشطرنج" للكاتب سيف الدين محمد، و"الهاجرة" للكاتبة أسيل العزازمة.

يذكر أن 500 متدرب من مختلف الدول العربية شاركوا في الدورات التدريبية لبرنامج دبي الدولي للكتابة منذ انطلاقه عام 2013، كما أصدر البرنامج نحو 300 كتاب تنوعت بين الرواية، والقصة، وأدب الطفل، والترجمة، وأدب الرحلات، إلى جانب الكتب النقدية والبحثية وغيرها، ما أغنى المكتبة العربية بإصدارات متميزة. وحقق البرنامج خلال تلك السنوات إنجازات لافتة في تطوير رأس المال البشري ودعم المبدعين الشباب وتمكينهم من الاحتراف في المجال الإبداعي.

