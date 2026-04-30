سالم بن سلطان القاسمي: الاستثمار في الكوادر الوطنية ركيزة أساسية لبناء المستقبل

رأس الخيمة في 30 أبريل/ وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية بوصفها الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، مشدداً على أن الأمم لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين المتمسكين بقيمهم وهويتهم.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة بعنوان "قيم تجمعنا ومجتمع يوحّدنا"، التي نظمها مركز شباب رأس الخيمة - الظيت تزامنا مع عام الأسرة بحضور سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب عدد من مديري وموظفي الجهات الحكومية والمحلية، وممثلي القطاع الخاص والمتطوعين.

وقال الشيخ سالم بن سلطان: الشعب لا يُستورد، والشعب لا يُصنع في المصانع، مؤكداً أن هذه المقولة تُجسد مفهوم الاستدامة البشرية، حيث إن بناء المجتمع عملية حضارية تنبع من الداخل، ولا يمكن استنساخها أو شراؤها كمنتجات جاهزة.

وأشار إلى أن مسيرة التميز التي تنتهجها الدولة تتطلب تركيزاً مستمراً على تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز الوعي الثقافي، والتمسك بالقيم الأصيلة، باعتبارها المصنع الحقيقي الذي يُخرج أجيالاً قادرة على قيادة قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان أن تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية بين أفراد الأسرة يُعدان من الأولويات، وذلك من خلال تنظيم أنشطة تفاعلية وجلسات توعوية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً، مشدداً على أهمية تكامل جهود الجهات المختلفة مع أفراد الأسرة والمجتمع ككل.

من جانبها أكدت غادة محمود الزعابي مديرة مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي تزامناً مع عام الأسرة، مشيرة إلى حرص المركز على تقديم مبادرات نوعية تعزز مكانة الأسرة في المجتمع، وتسهم في ترسيخ القيم الأصيلة وبناء جيل واعٍ ومتماسك كما توجهت بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لمثل هذه المبادرات.

ويواصل مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، من خلال برامجه ومبادراته المجتمعية، أداء دوره في دعم الأسرة وتعزيز مكانتها، بما يسهم في تنمية المجتمع وترابطه.