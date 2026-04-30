راشد بن حمدان يعتمد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي الجديد لنادي النصر

دبي في 30 أبريل/ وام / اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتعديل وتطوير الأطر التنظيمية للنادي، حيث أصدر القرار رقم 1 لسنة 2026 بشأن اعتماد النظام الأساسي الجديد لنادي النصر الرياضي، ليحل محل النظام الصادر في عام 2017.

كما أصدر الشيخ راشد القرار رقم 2 لسنة 2026 باعتماد الهيكل التنظيمي العام الجديد للنادي، والمقرر العمل به اعتباراً من الموسم الرياضي 2026 / 2027.

وفي إطار تدعيم الهيكل الإداري الجديد بكفاءات وطنية خبيرة، أصدر مجلس إدارة النادي القرار رقم 2 للموسم 2025 / 2026 بتعيين سعادة الدكتور حمد رحمة الفلاسي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر الرياضي.

وسيتولى الدكتور الفلاسي من خلال منصبه الجديد الإشراف على تنفيذ السياسات الإدارية والتطويرية للنادي بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لـ "عميد" الأندية الإماراتية، على أن يبدأ العمل بقرار تعيينه رسمياً اعتباراً من الأول من مايو 2026.