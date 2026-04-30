اختتام مهرجان "سهم أبوظبي" بمشاركة 251 لاعباً ولاعبة

أبوظبي في 30 أبريل/ وام / أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، اختتام مهرجان "سهم أبوظبي"، في استاد زايد للكريكيت، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة 251 لاعبا ولاعبة، من مختف الفئات السنية.

وأكد النادي في بيان له أن نجاح الحدث بهذا العدد الكبير من المشاركين والمشاركات، امتداد لتميز فعاليتي العين والظفرة مؤخراً بمشاركة 487 لاعباً ولاعبة، ضمن جهود النادي واستراتيجياته لاكتشاف المواهب، وتوفير بيئة محفزة لممارسة اللعبة في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت منافسات مختلفة للفئات العمرية، وأنشطة توعوية حول تعلم اللعبة وممارستها، وسط تجاوب كبير من المشاركين، بما يجسد الاهتمام والشغف بهذه الرياضة، ونموها المتواصل في مجتمع إمارة أبوظبي، موضحاً استمراره في تقديم مبادرات مبتكرة تسهم في تأسيس قاعدة من الأبطال الواعدين لتمثيل المنتخب الوطني.