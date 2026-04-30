اتحاد الشطرنج: الدوري الرقمي المدرسي خطوة إستراتيجية نحو أولمبياد الشطرنج 2028 - أبوظبي

دبي في 30 أبريل/ وام / أكد اتحاد الإمارات للشطرنج، أن دوري الشطرنج الرقمي للمدارس الذي أطلقته وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، محطة إستراتيجية لبناء جيل جديد من اللاعبين، وتعزيز الربط بين المسارين التعليمي والرياضي، بمشاركة 6 آلاف طالب وطالبة.

وأوضح في بيان له أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أكبر لتطوير الشطرنج في الإمارات، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها استضافة "أولمبياد الشطرنج 2028"، بأبوظبي، بما يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية في الرياضات الذهنية.

وقال الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج المفوض حالياً برئاسة الاتحاد، إن توجيهات ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، لها أثر كبير في دعم البطولة وإنجاحها، لاسيما أنها نقلة نوعية في مسار الشطرنج المدرسي.

وأعرب عن خالص تقديره إلى سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، على دعمه المتواصل للبطولة، كما توجه بالشكر إلى سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تقديراً لدوره في دعم المبادرات الرياضية النوعية.