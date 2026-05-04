مجلس الأمن السيبراني وشركة IBM يعلنان خطط لإنشاء مركز ابتكار مشترك في أبوظبي

أبوظبي في 4 مايو/ وام / أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة IBM عن خطط لإنشاء مركز ابتكار مشترك في أبوظبي، بهدف دعم وتسريع توجهات حكومة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي الموثوق، والأمن السيبراني، والابتكار الرقمي من الجيل القادم.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية "اصنع في الإمارات 2026"، بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشكري عيد، مدير عام شركة IBM في منطقة الخليج العربي والمشرق وباكستان.

وسيعمل مركز الابتكار المشترك كمنصة استراتيجية فريدة للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين، حيث يجمع بين التكنولوجيا والخبرات والتفاعل مع السياسات العامة، دعماً للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.

كما سيساهم المركز في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتقوية المرونة السيبرانية، ودعم التحول الرقمي الموثوق بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة. وسيشكّل أيضاً منصة تمكّن IBM من تقديم تقنياتها، وخبراتها العالمية، والتعاون مع منظومة شركائها لخدمة العملاء والشركاء في دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.

وتركّز الأولويات الرئيسية للمركز على بناء المواهب والقدرات، والتقنيات الناشئة، وأطر الحوكمة والثقة، وتطوير الحلول.

ويشمل ذلك التعاون في ابتكار وتطوير قدرات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية المتقدمة؛ واستكشاف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، والقدرات المتقدمة للأمن السيبراني؛ والمساهمة في صياغة أطر حوكمة تتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير العالمية؛ إضافة إلى استكشاف فرص لتطوير حلول محلية موجهة للأسواق الإقليمية والدولية من خلال التعاون ضمن منظومة الشركاء واستراتيجيات طرح المنتجات والحلول في السوق.

وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي على أنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تلتزم الدولة ببناء منظومة رقمية آمنة وجاهزة للمستقبل، تتسم بالمرونة والابتكار والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. ويعكس تعاوننا مع IBM أهمية الشراكات الموثوقة في تعزيز القدرات الوطنية للأمن السيبراني، ودعم تبني التقنيات بشكل مسؤول، والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي الشاملة للدولة".

من جانبه قال شكري عيد : "رسّخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أكثر البيئات تقدماً عالمياً في مجال التحول القائم على التكنولوجيا. ومن خلال مركز الابتكار في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التزام IBM تجاه دولة الإمارات عبر تسريع الابتكار، ودعم تنمية المواهب والقدرات المحلية، وإنشاء منصة قوية للابتكار الموثوق تسهم في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز المرونة السيبرانية، ودعم الطموحات الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة.

وسيجمع مركز الابتكار المشترك بين مجلس الأمن السيبراني و IBM التعاون في تطوير حلول موثوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الكفاءات والمواهب الوطنية، ودفع الابتكارات المطوّرة محلياً نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لشركة IBM والرؤية الوطنية والقيادة التي يوفرها مجلس الأمن السيبراني، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ قدرات محلية مستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للابتكار التقني الموثوق والتعاون الإستراتيجي.

ويخضع هذا التعاون المزمع لاستكمال الاتفاقيات النهائية بين الطرفين.