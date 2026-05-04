أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

الرياض في 4 مايو/ وام / أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وأكد الأمين العام في بيان أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817.

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

