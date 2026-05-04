المرزوقي يحرز لقب الإمارات لقفز الحواجز والكربي يتصدر كأس الاتحاد

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ فاز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بلقب بطولة الإمارات (27) لقفز الحواجز، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية من 1 إلى 3 مايو الجاري برعاية لونجين وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتنافس الفرسان في البطولة على جوائز بلغ مجموعها مليون درهم، وألقاب 7 فئات لفرسان المستوى الأول، والشباب، الـ(جونيورز)، والمستوى الثاني، الأشبال، والمبتدئين، إضافة إلى لقب كأس الاتحاد، ونهائي الموسم لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات.

وتوج الفائزين معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز، بحضور عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بالأكاديمية.

وحقق 3 فرسان نادي الشارقة للفروسية المراكز الأولى في الجولة الواحدة على حواجز الـ140 سم، لفرسان المستوى الأول على لقب بطولة الإمارات، وتقدمهم سيف عويضة الكربي مع "هويه بوه 21"، ثم تجدد بينهم التنافس بينهم على اللقب في منافسة بمواصفات الجولتين مع جولة للتمايز، بحواجز ارتفاعها 140 سم أيضاً، وفاز بها الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع جواده "ريماركابل"، من إسطبلات الشراع، مسجلا 48.71 ثانية.

كما سيطر فرسان نادي الشارقة على المراكز الأولى في منافسة فئة الشباب من جولتين وتمايز، على حواجز الـ130 سم، وتوّج بلقبها الفارس عبد الله حمد الكربي مع "جورجينا زد" بزمن التمايز 38.72 ثانية، وجاء ثانيا الفارس الشيخ خالد بن سلطان القاسمي مع "جاك ـ ليسكو زد" مسجلاً 38.90 ثانية، وثالثا الفارس مروان يوسف المحمودي مع "لوبيدام"، كما تصدر الفارس الشيخ خالد بن سلطان القاسمي مع "جاك ـ ليسكو زد"، الجولة الواحدة لفئة الفرسان الشباب على ذات الارتفاع.

وأحرز الفارس مبخوت عويضة الكربي مع الجواد "دبي" من إسطبلات الشراع، لقب فئة الـ(جونيورز)، من جولتين وتمايز على حواجز الـ125 سم، بزمن قدره 34.59 ثانية، بينما فازت الفارسة نورا عبد الرحمن الشامسي مع "كاسادورا 6" من نادي الشارقة للفروسية، بلقب منافسة الجولة الواحدة لفئة الـ(جونيورز) على حواجز الـ125 سم.

وأسفرت منافسة الجولة الواحدة لفرسان المستوى الثاني، على حواجز الـ120 سم، عن فوز الفارس علي حسين النويس مع "أتويل دو لاروش" من نادي أبوظبي للفروسية، بالمركز الأول، ثم تجدد بينهم التحدي على اللقب من جولتين على ذات الارتفاع، وحققه الفارس عارف أحمد مع "لولا سورايا" من مركز الإمارات للفروسية، مسجلاً 39.66 ثانية.

وحصد الفارس حسن ماجد العواني أول ثنائية تشهدها البطولة، وحققها أولا مع "غرازي" من نادي أبوظبي للفروسية في منافسة الجولتين على حواجز الـ110 سم، مسجلا 41.95 ثانية، كما حقق اللقب الثاني في أول منافسة لفئة الأشبال من جولة واحدة على حواجز الـ110 سم مع "غرازي" من نادي أبوظبي للفروسية أيضا، بينما فاز الفارس عبد الله سعيد الخاطري مع "كوبيلوكس 2" من اسطبلات الدانة، في منافسة الجولة الواحدة لفئة المبتدئين المتقدمة على حواجز الـ110 سم، وتجدد بينهم التنافس على اللقب في شوط من جولتين، وفاز به الفارس راشد خالد الجنيبي مع "كيرسينا" من أكاديمية بوذيب، مسجلاً 37.09 ثانية.

وتصدر الفارس أحمد محمد المهيري مع "كورليسي زد" من أكاديمية بوذيب للفروسية منافسة فئة المبتدئين، الأولى من جولة واحدة على حواجز الـ100 سم، ثم تنافس الفرسان مجدداً في جولتين، وفازت باللقب الفارسة لميس راشد جمعة مع "كيمبرلي 23" من نادي الشارقة للفروسية، بينما توّج الفارس صالح مفرج الكربي مع "ديون زد" من نادي الشارقة للفروسية بطلاً لكأس الاتحاد، بمواصفات الجولتين على حواجز الـ130 سم، بزمن الجولة الثانية 47.52 ثانية.

وشهدت المنافسة الأولى على كأس الاتحاد،من جولة واحدة على نفس الارتفاع، مشاركة 37 مشاركاً، وفاز بها الفارس محمد شافي الرميثي مع "كوسال" من أكاديمية بوذيب للفروسية، بينما جاءت المراكز من الثاني وحتى الثامن جاءت من نصيب فرسان نادي الشارقة.

وذهب لقب منافسة خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، على حواجز الـ120 سم، إلى "دبل بي إل إي" بقيادة الفارس سالم خميس السويدي، من نادي الشارقة للفروسية، منهيا الجولة الثانية في زمن بلغ 43.53 ثانية، بينما تصدر "أنديغا في اتش" منافسة خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، من جولتين، على حواجز الـ125 سم، بقيادة الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية أيضا، بزمن قدره 41.95 ثانية.