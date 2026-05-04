بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص بدبي خلال عامين

دبي في 4 مايو/ وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حراكاً جديداً يهدف إلى التحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI" في القطاع الخاص في إمارة دبي.

ووجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم غرفة تجارة دبي، ضمن برنامج التحول الذي يمتد لعامين، ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس ومجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي ، بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد.

وقال سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نطلق اليوم حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي.. هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالمياً في تبني هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً بما يعطينا تفوقاً مستقبلياً جديداً".

وأضاف سموه: "برنامج التحول مدته عامان.. ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي .. كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد".

كما قال سموه: "هدفنا دفع شركاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الإنتاجية، وتزيد من حجم أعمالها.. وتغير شكل المدينة ليكون اقتصادها الأفضل عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي Agentic AI".

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقود اليوم حراكاً شاملاً لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم .. تقنياً .. واقتصادياً.. وبنيةً تحتيةً .. ومرافقَ ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد".

ويهدف الحراك الجديد للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI" في القطاع الخاص في دبي، إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية رائدة في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI"، من خلال إحداث نقلة نوعية في هيكلية القطاع الخاص، وتحويل الشركات إلى مراكز ابتكار ذاتي تقود الإنتاجية بجودة وسرعة أعلى وتكاليف أقل، وبما يعزز ركائز اقتصادية وتجارية جديدة تضمن تفوقاً تنافسياً مستداماً للإمارة وقطاعها الخاص، وتجعل من دبي البيئة الأكثر حيوية واستقطاباً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وفي إطار هذا الحراك تعمل دبي على تحقيق قفزات جديدة ضمن رؤيتها لبناء منظومة متكاملة تدعم التحول الجذري في بيئة الأعمال ورفع كفاءتها من خلال إرساء بنية تحتية تقنية ترسخ مكانتها كأكثر المدن استعداداً للمستقبل واستباق توجهاته عبر رحلة نجاحات متواصلة في ريادة التحول الرقمي، حيث وضعت الإمارة هذا التحول في قلب مستهدفاتها للعقد المقبل ضمن "أجندة دبي الاقتصادية D33".

ونجحت دبي ضمن رؤيتها التي أكدت على أن البيانات هي نفط المستقبل في ترسيخ بنية تحتية رقمية فائقة التطور تتيح الربط الشامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر منصات موحدة مثل "دبي الآن"، وأطلقت استراتيجية دبي للميتافيرس ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس قدرة الأجندات الحكومية على توجيه الموارد نحو التقنيات الناشئة لتعزيز مساهمة هذه التقنيات في تنويع واستدامة ونمو الاقتصاد.

وتتميز دبي بنهج استثنائي في دعم القطاع الخاص، يقوم على مبدأ "الشراكة الاستراتيجية" حيث تنظر الإمارة إلى القطاع الخاص كشريك أصيل في رسم السياسات وتحقيق الرؤى الوطنية، ويتجسد هذا النهج في توفير بيئة استثمارية هي الأكثر مرونة وجاذبية في المنطقة، مدعومةً بمنظومة تشريعية استباقية وقنوات اتصال مباشرة مع صناع القرار، مثل مجالس ومجموعات الأعمال. ومن خلال مبادرات كبرى تعمل على تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية، مما يضمن تدفق الاستثمارات وتحويل دبي إلى منصة انطلاق عالمية للشركات الطموحة.

وعلى صعيد التحول التقني، تتبنى دبي نهجاً تمكينياً يقوم على نقل المعرفة وتوفير الأدوات اللازمة للقطاع الخاص لمواكبة المستقبل. ولا يقتصر الدعم على الحوافز المالية والمادية، بل يمتد ليشمل إطلاق البرامج الداعمة لمواكبة القطاع الخاص لأحدث التطورات التقنية، بما يخلق حراكاً اقتصادياً مستداماً. كما تُسخّر دبي بنيتها التحتية الرقمية الفائقة لخدمة نمو الشركات، مما يعزز من إنتاجيتها ويجعلها ركيزة أساسية في تحويل دبي إلى المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الحراك الجديد للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي، تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز جاهزية دبي لقيادة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار.

وأشار معاليه إلى أن غُرف دبي ستباشر تنفيذ برنامج التحول بناء على توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر إطلاق مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، وإنشاء حاضنات متكاملة وصناديق داعمة للشركات الناشئة والمبتكرين في هذا المجال، فضلاً عن تصميم مبادرات نوعية تستهدف تمكين رواد الأعمال والشباب من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها هذه التقنيات، بما يضمن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة.

وأكد معاليه أن غرف دبي مستمرة في تمكين القطاع الخاص من مواكبة التحولات الرقمية، والمساهمة في بناء اقتصاد متقدم قائم على الابتكار والتكنولوجيا، يواكب طموحات دبي بأن تكون الأفضل عالمياً في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI يشكل إعلاناً لمرحلة جديدة في تشكيل مستقبل القطاع الخاص في دبي، ليتحول إلى شريك أساسي في قيادة التحول الذكي في الإمارة، بما يمكننا وخلال عامين فقط من ترسيخ مكانتنا كمركز رئيسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ.

وأضاف: تمثل هذه المبادرة فرصة كبيرة للقطاع الخاص في دبي للاستثمار في الكفاءات الشابة، وتطوير نماذج أعمال تستشرف المستقبل وتخلق فرص أعمال جديدة لم تكن موجودة من قبل، بما يعزز ريادة دبي العالمية في اقتصاد المستقبل، ويمكننا من تحقيق تحول جذري في نماذج الأعمال مما يرفع الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد معاليه أن الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات الشابة هو الضمان لتحقيق التفوق والتميز الذي تتطلع إليه دبي، بما يرسخ مكانتها كأفضل مدينة عالمية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي اقتصادياً وتجارياً.

بدوره أكد سعادة أحمد عبد الله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن إطلاق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لهذا الحراك الطموح نحو تبني الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI) في القطاع الخاص في دبي، يجسد مرحلة متقدمة في مسيرة دبي للتحول الرقمي، ويعكس رؤية استشرافية ترسّخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي .

وأشار سعادته إلى أن هذا التوجه يشكل نقطة تحول محورية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال داخل القطاع الخاص، من خلال تمكين الشركات من الانتقال إلى أنظمة أكثر ذكاءً واستقلالية في اتخاذ القرار والتنفيذ، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزز الإنتاجية، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ستواصل دورها في تطوير منظومة متكاملة من الممكنات تشمل الأطر التشريعية الداعمة، والحاضنات المتخصصة، والشراكات العالمية، بما يعزز قدرة دبي على استقطاب المواهب والشركات التقنية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

في هذا السياق، أكد سعادة عمر عبد الله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، أن المبادرة الجديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز تبنّي الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI) في القطاع الخاص بدبي، تمثل خطوة استراتيجية مهمة تدعم ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كما تعكس نقلة نوعية في جهود الإمارة لترسيخ نهج التطوير المستمر داخل القطاع الخاص، سواء على مستوى الرؤية أو أساليب العمل أو الاستثمار المدروس في الإمكانات الواسعة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن خارطة طريق متكاملة تضع التنمية المستدامة وجودة الحياة في صدارة الأولويات.

وأضاف: «إطلاق هذه المبادرة الحكومية يعكس طموح دبي وإصرارها على قيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى. ونحن نثمّن هذه الرؤية ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يدعم تحقيق هذه التوجهات، وتوفر لنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة فرصة حقيقية لإعادة التفكير في طريقة عملنا، وإعادة تصميم عملياتنا، وابتكار نماذج أعمال جديدة. وتحقيق هذا التحول يتطلب الاستمرار في الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال تمكينها بالمهارات والعقلية اللازمة لقيادة هذا التغيير وصياغة مستقبل أعمالنا. وفي الوقت ذاته، تفتح هذه التحولات آفاقًا واسعة أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويل أفكارها المبتكرة إلى واقع، مدعومة ببيئة استثمارية متقدمة وبنية تحتية متكاملة ومنظومة تكنولوجية تجعل من دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية لشركات الذكاء الاصطناعي.»

من جهتها، قالت الدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس إدارة غرف دبي، عضو مجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني: إن الحراك الجديد للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في دبي للمساهمة في صناعة المستقبل.

وأكدت أن هذه المبادرة الملهمة ستحول القطاع الخاص في دبي خلال عامين فقط، ليكون نموذجاً رائداً في ابتكار قطاعات أعمال جديدة قائمة على الذكاء القادر على اتخاذ القرار، مما يعزز مكانة دبي في مصاف المدن الأكثر تطوراً اقتصادياً وتقنياً في العالم.

وأضافت: ستساهم حاضنات شركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI في تسريع التحول الرقمي، وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة أمام الجيل الناشئ من رواد الأعمال قادر على تطوير تطبيقات ذكية ترفع الإنتاجية إلى مستويات تحاكي طموحات دبي وترسخ مكانتها لتكون من الأفضل عالمياً.