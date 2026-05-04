شراكة بين "Generation 5" و"إمبراير" لبرنامج طائرة "سي-390 ميلينيوم" في الإمارات

أبوظبي في 4 مايو /وام/ وقّعت Generation 5 القابضة، الشركة المتخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا ومقرّها دولة الإمارات ، وشركة "إمبراير" البرازلية، الرائدة في قطاع صناعة الطيران، اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية تغطي أعمال برنامج طائرة النقل العسكري متعددة المهام "سي-390 ميلينيوم" (C-390 Millennium) في دولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقية اليوم من قبل الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب لشركة Generation 5 القابضة والسيد بوسكو دا كوستا جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إمبراير للدفاع والأمن"، خلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026" المُقام في أبوظبي حالياً، بحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وسعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة شركة Generation 5 القابضة والسيد فرانسيسكو قومس نيتو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إمبراير.

تهدف الشركتان من خلال الاتفاقية إلى تطوير قدرات شاملة للصيانة والإصلاح والعَمرة (MRO) وخدمات الدعم ما بعد البيع لطائرة "سي-390 ميلينيوم" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف ضمان الجاهزية العالية للمهام، والاستجابة السريعة، والاستدامة طويلة الأمد لأساطيل المشغلين في المنطقة. وتشمل الشراكة أيضاً فرصاً للتكامل الصناعي ودمج سلاسل التوريد المرتبطة بالطائرة، إضافة إلى توفير برامج تدريبية ذات صلة للكوادر الفنية وفرق الصيانة والتشغيل، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي العضو المنتدب لشركة Generation 5 القابضة: "تعكس هذه الاتفاقية مع إمبراير، إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الطيران بخبرة تتجاوز 50 عاماً، التزامنا طويل الأمد بتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية، لا سيما في مجال الصيانة والإصلاح والتدريب في دولة الإمارات. ويعزز اختيار شركة إمبراير لشركة Generation 5 القابضة كشريكها الحصري في دولة الإمارات جهودنا المشتركة لتسريع نقل المعرفة وتطوير القدرات التقنية المتقدمة بما يضمن دعم طائرة سي-390 وصيانتها محلياً وفق أعلى المعايير الدولية. ويسهم ذلك في ترسيخ دورنا كشريك وطني موثوق والمساهمة في تنمية منظومة دفاعية ذاتية الاكتفاء بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات".

من جانبه، قال بوسكو دا كوستا جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إمبراير للدفاع والأمن": "تجسد الاتفاقية مع شركة Generation 5 القابضة التزامنا الثابت تجاه دولة الإمارات وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. ومن خلال التعاون مع Generation 5، بصفتها جهة صناعية رائدة في الدولة وذات خبرات واسعة، نعمل على توسيع نطاق التعاون بما يتيح تقديم دعم وتدريب ومشاركة صناعية بمستوى عالمي لبرنامج طائرة سي-390 ميلينيوم في منطقة الشرق الأوسط."

تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة، مع تقدم الطرفين بثقة نحو التنفيذ الكامل لها خلال الفترة القريبة المقبلة بعد استيفاء الشروط المحددة الجارية.

وترتقي الطائرة بمعايير المرونة والموثوقية والكفاءة التشغيلية، بعدما أثبتت قدراتها المتقدمة في مختلف مهام النقل العسكري. ويتم تشغيل هذه الطائرة من قبل 12 دولة، وهي تستطيع نقل حمولة أكبر (26 طناً) مقارنة بطائرات النقل العسكري المتوسطة الأخرى كما تتميز بسرعة أعلى (470 عقدة) ومدى أطول. الطائرة قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، مثل نقل وإنزال المعدات والجنود، الإخلاء الطبي، البحث والإنقاذ، مكافحة الحرائق، والمهام الإنسانية، إضافة إلى قدرتها على العمل من مدارج مؤقتة أو غير ممهدة مثل الأسطح الترابية أو الرملية أو الحصوية.