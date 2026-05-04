مزارع العين و"غذاء القابضة" توسعان تصنيع العصائر الطازجة خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 4 مايو/وام/ أعلنت مجموعة مزارع العين، توقيع اتفاقية استراتيجية مع NRTC، تحت مظلة "اصنع في الإمارات"، بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي للعصائر الطازجة وتوسيع حضورها في السوق المحلية والإقليمية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على هذا النوع من المنتجات.

وأكد حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، لوكالة أنباء الإمارات ، أن توقيع الاتفاقية مع شركة NRTC يأتي في إطار الاستجابة للطلب المتنامي على العصائر الطازجة، من خلال تطوير منتجات تلبي احتياجات السوق وتواكب التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح أن مجموعة مزارع العين وشركة NRTC تنضويان تحت مظلة غذاء القابضة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف توحيد نقاط القوة لدى الجانبين بما يسهم في بناء منظومة إنتاجية متكاملة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأضاف أن شركة NRTC تمتلك خبرات راسخة في توريد وتصنيع المواد الغذائية الأساسية، فيما تسهم مزارع العين في هذه الشراكة بقوة علامتها التجارية، وقدراتها في تصنيع العبوات البلاستيكية، إلى جانب شبكة توزيع واسعة، الأمر الذي من شأنه دعم التوسع في إنتاج العصائر الطازجة وتلبية النمو المتواصل في الطلب عليها.

وأشار إلى أن سوق العصائر الطازجة يشهد نمواً متسارعاً مقارنة بالأنواع الأخرى من العصائر، لافتاً إلى أن حجم السوق المتوقع يبلغ نحو 500 مليون درهم، فيما تستهدف الشراكة الاستحواذ على ما يقارب ثلث الحصة السوقية خلال السنوات الخمس المقبلة.