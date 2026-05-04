"اصنع في الإمارات 2026" يسجل نمواً لافتاً في عدد الزوار والشركات

أبوظبي في 4 مايو/وام/ أكدت سمية المرزوقي، مدير إدارة فعالية «اصنع في الإمارات 2026» في مجموعة أدنيك أن النسخة الحالية تعد الأكبر منذ انطلاق الحدث، مشيرة إلى أن المعرض يستقطب أكثر من 120 ألف زائر، فيما تشارك فيه 1245 شركة عارضة، بنسبة نمو بلغت 73 في المائة مقارنة بنسخة عام 2025.

وقالت ، لـ "وام"، إن المساحة المخصصة للمعرض هذا العام وصلت إلى 88 ألف متر مربع، محققة نمواً بنسبة 33 في المائة مقارنة بالنسخة السابقة، بما يعكس الإقبال المتزايد من الشركات والجهات الصناعية على المشاركة في الحدث.

وأضافت أن النسخة الحالية تتميز بإطلاق عدد من المنصات الجديدة للمرة الأولى، تشمل ملتقى الصناعات التكنولوجية، ومنصة الشركات الناشئة، ومنصة البنية التحتية للجودة، ودار الصناعة، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع الصناعي.

وأوضحت أن 61 في المائة من الشركات المشاركة في المعرض تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي لهذه الشركات في دعم النمو الصناعي وتحفيز الابتكار وتطوير الحلول الإنتاجية.

وأكدت أن مجموعة أدنيك سخّرت خبراتها المتراكمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية لتقديم تجربة متكاملة للعارضين والزوار، بما يواكب المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها الحدث على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا تمثل اليوم حجر الأساس في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة عالمياً، ومن هذا المنطلق تواصل منصة «اصنع في الإمارات» تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الذكية، والأتمتة الصناعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها المحوري في تسريع التحول الصناعي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً موثوقاً ومركزاً رائداً للصناعة والابتكار.