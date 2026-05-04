"مختبر الشارقة المفتوح للابتكار" يستعرض ابتكارات تقنية محلية خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 4 مايو/ وام / استعرض مختبر الشارقة المفتوح للابتكار التابع لـمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال مشاركته في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، مجموعة من الابتكارات والمنتجات التقنية المطورة محلياً، أبرزها يد صناعية جرى تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المختبر، وتخضع حالياً لمرحلة التسويق تمهيداً لإنتاجها بشكل مستمر لصالح جهات طبية متعددة.

وأوضح إسماعيل طوق، مدير التطوير والتنفيذ بالمختبر لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن تصنيع اليد الصناعية تم باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تصميم الدوائر الإلكترونية وإنتاج القطع المعدنية عبر ماكينات التصنيع الرقمي CNC، بما يعكس تكامل منظومة التصنيع المتقدم داخل المختبر.

وأضاف أن المختبر عرض كذلك مبخرة إلكترونية تم تطويرها وتصنيعها داخلياً، وتتكون من أجزاء مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب مكونات إلكترونية جرى تصميمها وإنتاجها ضمن بيئة المختبر التقنية.

وأشار إلى أن المختبر يعمل على تنفيذ مشاريع متنوعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، تشمل الأذرع الروبوتية الصناعية، وتقنيات الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد متعددة مثل الإسمنت والبلاستيك ومواد متقدمة أخرى، إضافة إلى تطوير حلول مرتبطة بالطائرات المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة.

وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً محورياً في عمليات التصميم والتطوير داخل المختبر، حيث يتم توظيفها في تطبيقات التصنيع المتقدم والصناعات الذكية المختلفة.

ولفت إلى أن المختبر يعد مركزاً متخصصاً لتطوير النماذج الأولية للابتكارات والصناعات التقنية الحديثة.

وأوضح أن المختبر يهدف إلى دعم الصناعات والابتكارات المحلية وتمكينها، سواء كانت ناتجة عن الجامعات أو الشركات الناشئة والناجحة.

وأكد أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار استعراض القدرات الوطنية في مجالات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا، وتعزيز بيئة الابتكار الصناعي في الدولة.