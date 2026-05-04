ستراتا للتصنيع تبرز قدراتها الصناعية المتقدمة في "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 4 مايو/وام/ تشارك شركة ستراتا للتصنيع في "اصنع في الإمارات 2026"، ضمن جهودها الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة. وتستعرض الشركة خلال الحدث أحدث قدراتها في مجال التصنيع المتطور، بما يعكس التزامها بدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأكدت سارة المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن مشاركة الشركة في المعرض تعكس التزامها بدعم مسيرة التنمية الصناعية الوطنية واستعراض القدرات الإماراتية المتقدمة في قطاع صناعة الطيران.

وقالت إن «ستراتا»، التي تتخذ من العين مقراً لها، تعد شركة متخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، وتستعرض خلال الحدث أحدث المكونات التي تنتجها عبر أكثر من 30 خط إنتاج.

وأضافت أن الشركة تصنّع مكونات لعدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها بوينغ وإيرباص وبيلاتوس، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج التراكمي للشركة وصل إلى ما يقارب 120 ألف قطعة جرى تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن من أبرز ما تفخر به «ستراتا» ارتفاع نسبة التوطين التي بلغت 68 في المائة، فيما شكّل العنصر النسائي 88 في المائة من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في الشركة.

وأكدت أن إنجازات الشركة تعكس تطور القطاع الصناعي الوطني، لافتة إلى أن طائرة واحدة من كل ثلاث طائرات حول العالم تضم اليوم مكونات يتم تصنيعها في منشآت «ستراتا» بمدينة العين.