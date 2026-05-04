"لايف فارما" تطلق منصة تصنيع دوائي بقيمة 700 مليون درهم في كيزاد

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ أعلنت شركة لايف فارما، على هامش اصنع في الإمارات، إطلاق منصة متقدمة للتصنيع الدوائي في كيزاد باستثمارات تبلغ 700 مليون درهم، في خطوة تعزز قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في الصناعات الدوائية المتقدمة. كما وقّعت الشركة اتفاقية استراتيجية مع موانئ أبوظبي، وكشفت عن خطط للتوسع في إنتاج اللقاحات، وعلاجات الأورام، والحقن المتقدمة، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية.

وأكد حميد الهاملي، رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة لايف فارما تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي وكيزاد في مجال الصناعات الدوائية.

وقال إن الاتفاقية تستهدف دعم استثمارات نوعية في قطاع الأدوية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية التي توفرها أبوظبي، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة والدعم المؤسسي، تشكل عوامل رئيسية في استقطاب المشاريع الصناعية المتخصصة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وتوقع أن تترجم هذه الاتفاقية خلال العام الجاري أو العام المقبل إلى مشاريع صناعية قيد الإنشاء في قطاع الصناعات الدوائية، وبشكل خاص في مجال تصنيع اللقاحات، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي ودعم مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

وقال منصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إن المجموعة استعرضت خلال اصنع في الإمارات الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصنعين، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة برجيل لدراسة إنشاء مصنع متخصص في أدوية الأورام واللقاحات. وأضاف أن الاتفاقية تمثل مرحلة أولى لدراسة الجدوى وتفاصيل المشروع، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ والطاقة الإنتاجية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع مجموعة برجيل لإقامة هذا المشروع ضمن منظومة كيزاد.

وأكد محمد فتيان، المدير الطبي في مجموعة برجيل القابضة، لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن الاتفاقية الموقعة بين لايف فارما ومجموعة كيزاد لتوسعة الاستثمارات بقيمة 700 مليون درهم تمثل خطوة نوعية لدعم الصناعات الدوائية في الدولة، موضحاً أن المشروع يشمل إنتاج الأدوية الجينية وأدوية الأورام، إلى جانب تخصيص نحو 300 مليون درهم لتصنيع اللقاحات. و توقع أن يسهم المشروع مستقبلاً بأثر اقتصادي يصل إلى ملياري درهم في السوق الإماراتية، وأن يوفر نحو ألف وظيفة نوعية، بما يعزز مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الاستدامة الدوائية، ودعم الاكتفاء الذاتي، وتأمين احتياجات المرضى ضمن رؤية طويلة الأمد لتطوير القطاع الصحي.