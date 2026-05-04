غرفة الشارقة تستعرض المنظومة الصناعية للإمارة في معرض "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 4 مايو / وام /تشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026" ، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، والتشجيع على تبني أحدث تقنيات التصنيع بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "

وجاءت مشاركة الغرفة من خلال جناح متكامل ضمّ ممثلين لعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع الصناعي بإمارة الشارقة، بهدف استعراض المنظومة الصناعية المتكاملة التي تحتضنها الإمارة، وتسليط الضوء على جهود الغرفة في دعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم من بناء مشاريع صناعية مستدامة قادرة على المنافسة، فضلاً عن إبراز دور مركز الشارقة لتنمية الصادرات في فتح أسواق دولية جديدة أمام المصنعين المحليين.

وشهدت المشاركة حضور سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

وعقد العويس على هامش فعاليات المعرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي كبرى الشركات الصناعية الوطنية والدولية، حيث ناقشت اللقاءات ترسيخ المرونة الصناعية وتأمين سلاسل الإمداد والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، إلى جانب البحث في سبل تسريع توطين الصناعات الحيوية، ودعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الإماراتية في المجال الصناعي.

وتفقد العويس أجنحة المنشآت والمشاريع الصناعية المشاركة من إمارة الشارقة، حيث اطلع على عروضها المتنوعة وابتكاراتها في مجالات التصنيع المواكب لأحدث التقنيات، والتقى بعدد من رواد الأعمال والصناعيين للوقوف على تطلعاتهم ومشاريعهم المستقبلية. وأشاد بمستوى الحضور النوعي للشركات الصناعية من الشارقة، مؤكداً أن ما تقدمه هذه المنشآت من منتجات وحلول صناعية يعكس عمق المنظومة الصناعية المتكاملة التي تحتضنها الإمارة، وقدرة القطاع على تلبية المعايير العالمية في الجودة والابتكار والاستدامة، بما يرسخ تنافسية الإمارة كوجهة رائدة للصناعات على مستوى المنطقة.

واستعرض جناح الغرفة المقومات الصناعية التي تتميز بها إمارة الشارقة، والبنية التحتية المتطورة التي تحتضنها، ومشاريع التطوير الجارية، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبيئة التشريعية المرنة، والحوافز التنافسية التي رسّخت مكانة الإمارة كمركز رائد للتصنيع على مستوى المنطقة، إلى جانب التعريف بالفرص الصناعية الواعدة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأكد العويس أن المعرض يمثل ركيزةً وطنيةً تضع التحول الصناعي في صدارة الأولويات الاقتصادية لدولة الإمارات، ويسهم في توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع قنوات التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مشاركة الغرفة في هذه الدورة تأتي تأكيداً لحرصها على الإسهام في الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للتصنيع المتقدم، وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة كوجهة مميزة لكبرى الاستثمارات الصناعية النوعية، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والمنصات الترويجية، والبعثات التجارية، والملتقيات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة لربط مجتمع الأعمال في الشارقة بالأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن مشاركة الغرفة في المعرض تستهدف إبراز قدرة المنتج الصناعي في الشارقة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتسليط الضوء على ابتكارات الإمارة في مجالات التصنيع الذكي، والأتمتة، وحلول سلاسل الإمداد المرنة، التي باتت اليوم محوراً رئيسياً لمرونة المنظومة الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن الحدث يوفر فرصة استراتيجية للتفاعل المباشر مع المستثمرين والمصنعين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز حضور الشركات الصناعية في الشارقة وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة لتطوير المشاريع المشتركة.

ويشار إلى أن غرفة الشارقة تشارك سنوياً في المعرض وتدعم إلى جانب الشركات الصناعية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها تمكين رواد الأعمال الشباب لابتكار مشاريع صناعية عبر حزمة برامج تأهيلية تشمل التسويق الرقمي، وفرص الذكاء الاصطناعي، ومرونة واستمرارية الأعمال، وتعزيز نمو الشركات الناشئة، بما يُهيّئ جيلاً جديداً من الصناعيين القادرين على المنافسة في اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي.