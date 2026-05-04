"اصنع في الإمارات" يعزز مكانة الدولة في سلاسل الإمداد الدوائي العالمية

أبوظبي في 4 مايو /وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن مشاركة المؤسسة في معرض اصنع في الإمارات، تمثل امتداداً لتوجه استراتيجي يستهدف نقل دولة الإمارات من موقع السوق المستهلك إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج الدوائي المتقدم وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وقالت الكعبي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذا التوجه يتجسد عبر توسيع نطاق الشراكات الصناعية، واستقطاب التقنيات المرتبطة بالتصنيع عالي القيمة، وربط القدرات الوطنية بسلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز مكانة الدولة على خارطة الصناعات الدوائية المتقدمة.

وأضافت أن المشاركة تعكس قدرة دولة الإمارات على الدمج بين التنظيم المتقدم والبنية التحتية الصناعية، بما يهيئ بيئة استثمارية موثوقة وقادرة على جذب الشراكات العالمية، ودفع الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو المنطقة، الأمر الذي يعزز حضور الدولة كمحور رئيسي لصناعة الدواء إقليمياً ودولياً.

وأوضحت أن جهود المؤسسة تنسجم مع مستهدفات نحن الإمارات 2031، من خلال مواصلة تطوير قطاع دوائي متقدم قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة مساهمة الصناعات الدوائية في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز تنافسية التصنيع المحلي، وتسريع وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات الدوائية، ضمن توجه شامل يربط بين التنظيم والإنتاج والاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتنويع الاقتصادي.

وبينت أن دولة الإمارات تتميز بقدرتها على تقديم نموذج متكامل يجمع بين كفاءة البنية التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وتكامل البنية التحتية الصناعية واللوجستية، إلى جانب موقع استراتيجي يربط بين أبرز الأسواق العالمية.

وأضافت أن العامل الأهم يتمثل في الثقة الراسخة بالنظام الرقابي والشفافية التنظيمية، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة لقرارات التصنيع طويلة الأمد، ولمشاريع البحث والتطوير، وليس فقط للاستثمارات التشغيلية قصيرة المدى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة.