الاتحادات الرياضية في الإمارات / استراتيجيات طموحة لتعزيز الإنجازات الدولية

أبوظبي في 4 مايو/وام/ تضطلع الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات بجهود كبيرة لتعزيز عملية التطور، والارتقاء بالكفاءة، وتبني البرامج والخطط المواكبة للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، انطلاقا من إرث كبير، وأثر عميق مرتبط بالإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الخارجية.

ويبرز اتحاد الإمارات للقوس والسهم الذي وضع استراتيجية تطويرية شاملة ترتكز على اكتشاف المواهب، ونشر اللعبة في المدارس، والمجتمع، والعمل مع المجالس الرياضية، والأندية والجهات ذات الصلة، لإيجاد أرضية صلبة يستطيع من خلالها الارتقاء بأهدافه، وتنفيذ برامجه، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، لضمان المحافظة على الإرث الكبير لهذه الرياضة.

ويستهدف الاتحاد من خلال برامجه تعميق الوعي بأهمية هذه الرياضة، وتوفير فرص المشاركة في فعالياتها، لاسيما أنها رياضة متاحة للجميع، من خلال الأندية المنتشرة في أرجاء الدولة، والأنشطة المتنوعة ضمن روزنامة الاتحاد، أو من خلال الفعاليات الرياضية بإمارات الدولة المختلفة.

وقالت سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، إن النمو الذي تشهده اللعبة على كافة المستويات، يجسد رؤية الاتحاد في تبني الرؤية الشاملة للارتقاء بالممارسين لهذه الرياضة، وتوفير الظروف المناسبة للوصول إلى الإنجازات الوطنية في البطولات الخارجية، وترسيخ منظومة العمل التي ترتكز على تعاون كافة الأطراف.

وأشارت إلى أن الاتحاد يؤمن بأن الوصول إلى أهدافه تستدعي العمل، وتضافر الجهود، ومواجهة كافة التحديات، وتنفيذ البرامج التي تعزز بناء القدرات للاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، واستمرار الفعاليات المختلفة، ودعم مبادرات الأندية، بما يوفر الظروف الملائمة للارتقاء بالمنتخبات الوطنية.

من جانبه، يحرص اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على وضع الخطط الشاملة، والبرامج الحديثة، وتعزيز الشراكات، وتنظيم البطولات المحلية في عدد من إمارات الدولة، بهدف تحقيق النمو والتطور، وصناعة أبطال يمتلكون القدرة على المنافسة في البطولات الدولية.

وينطلق الاتحاد من إنجازات عالمية كبيرة حققها على مدار أكثر من عقدين، وأكد من خلالها أنه قادر على مواجهة التحديات في المنافسات الخارجية، ومنافسة دول العالم على الألقاب والنتائج المميزة، على غرار ما تحقق بعدد من النتائج البارزة منذ أول تتويج عام 1999، بإحراز المركز الأول في بطولة هونغ كونغ الآسيوية عام 1999، مرورا بالمركز الأول في كأس العالم بالمستوى الثاني "بي" في تركيا 2023، والمركز الأول أيضا بالمستوى الثالث "إيه" في لوكسمبورج 2022، إضافة إلى المركز الأول في دورة الألعاب الخليجية الكويت 2022.

وقال سعادة هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن التطور الذي شهدته المنتخبات الوطنية منذ سنوات عدة، يعكس طبيعة الجهود المبذولة من الاتحاد، بالتعاون مع الأندية، بدعم مستدام من مجلس أبوظبي الرياضي، لافتا إلى أن استمرار تحقيق الإنجازات في البطولات الدولية، يكشف عن قيمة كبيرة لاستراتيجية التطور، ومواكبة الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة عالميا.

وأضاف أن التأهل التاريخي لأول مرة إلى بطولة العالم للشباب في رياضة التزلج الاستعراضي 2026، والمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية في كورتينا بإيطاليا" فبراير 2026"، من العلامات البارزة على أن هذه الرياضة في الطريق الصحيح، ولديها الأساس القوي للانطلاق نحو المستقبل، وحصد الألقاب.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ضمن خططه التطويرية، استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى الألقاب العالمية في البطولات الدولية، وصناعة أبطال في الرياضات البحرية المختلفة، والشراكة مع كافة الجهات ذات الصلة، لوضع أسس متينة تضمن المحافظة على النمو المتواصل للرياضات البحرية في ظل ما يتوفر لها من بنية تحتية حديثة، ومرافق متطورة لتنظيم البطولات.

وأكد خالد خميس بن دسمال، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن أهداف الاتحاد في التطور ومواكبة الطفرة العالمية في الرياضات البحرية ثابتة وراسخة، بدعم من القيادة الرشيدة، وتعاون الأندية، والشغف المتزايد بالأنشطة البحرية.

وأوضح أن الاتحاد لديه أجندة شاملة لعام 2026، تستهدف المنافسة على الألقاب، وتوفير الفرص المناسبة لوضع دولة الإمارات في الصدارة العالمية.

وأشار إلى حرص الاتحاد على تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2028، وتطوير المنظومة الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية، وتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرياضية بالدولة، ومواكبة الأجندة الوطنية في تطوير القطاع الرياضي، وإعداد برامج تطوير نوعية تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الوطنية.