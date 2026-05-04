الأمين العام لمجلس التعاون: الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات عمل عدواني يهدد أمن المنطقة

الرياض في 4 مايو/ وام/ أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جدد الأمين العام لمجلس التعاون تضامن المجلس الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.

