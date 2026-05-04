"مرجان" تعلن عن سلسلة تعيينات جديدة في قيادتها التنفيذية

رأس الخيمة في 4 مايو/ وام/ أعلنت مجموعة مرجان عن سلسلة من التعيينات الجديدة في قيادتها التنفيذية حيث تم تعيين الشيخ صقر بن عمر القاسمي رئيساً تنفيذياً لمرجان للتطوير وأليسون غرينيل رئيسةً تنفيذيةً لمرجان للضيافة ودونالد بريمنر رئيساً تنفيذياً لمرجان لايف ستايل.

وسيتولى فريق الإدارة الجديد تنفيذ استراتيجية المجموعة المتكاملة في مجالات التطوير والاستثمار والضيافة والأنشطة وأسلوب الحياة، بالتزامن مع دخول الإمارة مرحلة جديدة من النمو المتسارع والتطور النوعي.

كما عيّنت المجموعة عمر محمد المزكي رئيساً للاتصالات الحكومية والعلاقات العامة، بهدف تعزيز الاتصالات المؤسسية والشراكات الاستراتيجية.

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرجان، تجسّد هذه التعيينات التزامنا الراسخ ببناء فريق قيادي عالمي المستوى، يمتلك الكفاءة والرؤية لقيادة مسيرة التنمية الطموحة في الإمارة ونؤمن بأن الجمع بين الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ مشاريع تسهم في ترسيخ تنافسية الإمارة، واستقطاب الاستثمارات، ودعم مسيرة نموها الاقتصادي المستدام. ونحن على ثقة بأن هذا الفريق سيقود المجموعة في مرحلتها المقبلة بكفاءة عالية ورؤية واضحة.

وقال سعادة المهندس عبد الله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان،" نفخر بانضمام هذه النخبة المتميزة من القادة أصحاب الخبرات المتنوعة التي ستلعب دوراً محورياً في دفع أولوياتنا الاستراتيجية قدماً، وتمثل التعيينات خطوة مهمة في تعزيز هيكلنا التنظيمي وتسريع وتيرة تطوير مشاريعنا الرئيسية في مختلف أنحاء الإمارة. وأضاف مع مواصلة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للسياحة والعقارات والاستثمار، تظل مجموعة مرجان ملتزمة بتقديم مشاريع عالية الجودة تسهم في تحقيق رؤية الإمارة على المدى الطويل".

وتتوزع أعمال المجموعة على ثلاثة قطاعات رئيسية تسهم في دعم التنمية الشاملة في إمارة رأس الخيمة، وترسخ مكانتها وجهة عالمية متميزة للسياحة والاستثمار، وهي قطاع التطوير والاستثمار، وقطاع الضيافة، وقطاع أسلوب الحياة. وفي إطار دعم هذا التوسع المتسارع، ومواكبة عجلة النمو والتطوير، واستقطاب الكفاءات العالمية والخبرات الوطنية.