وزارة الرياضة تنظم ملتقى الأسرة الرياضي لأصحاب الهمم وذويهم في رأس الخيمة

دبي في 4 مايو/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أعلنت وزارة الرياضة تنظيم ملتقى الأسرة الرياضي لأصحاب الهمم وذويهم للموسم الثالث يوم 16 مايو الجاري، بالصالة الرياضية في منطقة الظيت الجنوبي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الملتقى بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، والأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وشراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات"وام".

وكشفت عن فتح باب التسجيل لمشاركة اللاعبين واللاعبات من كافة أنحاء الدولة في الملتقى الذي يضم مجموعة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشمول والدمج المجتمعي، ودعم أصحاب الهمم وأسرهم، بما يتماشى مع مبادرات عام الأسرة 2026، ووضع كافة التدابير المطلوبة لنجاح الحدث في نسخته الثالثة.