"استثمر في الشارقة" تبرز مقومات الإمارة الصناعية واللوجستية في "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 4 مايو /وام/ تستعرض "استثمر في الشارقة"، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، منظومة متكاملة من الفرص والحلول الداعمة للقطاع الصناعي .

وأكد مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمارلوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة "استثمر في الشارقة" في المعرض تجسد توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، عبر منظومة متكاملة تجمع الجهات الداعمة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح أن الجناح يضم سبع جهات تمثل قطاعات استراتيجية متنوعة، أبرزها الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا، بمشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب مركز "شراع" الداعم لريادة الأعمال والمشاريع الصناعية الناشئة، وشركة "غلفتينر _Gulftainer" المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد" المعني بخدمات التراخيص والأعمال، إضافة إلى مجموعة "الربوة" وشركة "الراسخون" المتخصصتين في توفير الحلول والأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام التملك الحر في الإمارة.

وأشار إلى أن "استثمر في الشارقة" تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فيما تستعرض الجهات المشاركة خلال المعرض حزمة من الابتكارات والحلول الصناعية، من بينها تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد "3D Printing"، إلى جانب منتجات ومشاريع لرواد الأعمال المنضوين تحت مظلة "شراع"، فضلاً عن الحلول المرتبطة بالأراضي الصناعية والخدمات الاستثمارية المتكاملة.

وأضاف أن المشاركة تستهدف الترويج لإمارة الشارقة بوصفها وجهة جاذبة للمصنعين والمستثمرين، سواء على مستوى دعم الصناعة المحلية أو اختيار الإمارة مقراً لوجستياً للشركات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما توفره من حلول لوجستية متقدمة تربط الأسواق الإقليمية والعالمية.