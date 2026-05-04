محادثات أوروبية أمريكية لاحتواء الخلاف التجاري المتصاعد





بروكسل في 4مايو / وام / يلتقي مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الأمريكي جيميسون غرير غدا قبيل اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع في باريس، في محاولة لاحتواء التوترات المتزايدة بين الجانبين في وقت لا يزال فيه اتفاق “تيرنبيري” الموقع في يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي قيد التفاوض داخل المؤسسات الأوروبية .

وتأتي محادثات المفوض الأوروبي للتجارة مع نظيره الأمريكي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات الأوروبية .

و أكدت المفوضية الأوروبية الاثنين على لسان المتحدث باسمها توماس رينييه أن الاتحاد “هادئ ومركز” على تنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات “ليست الأولى من نوعها”.

ورغم تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق، شددت المفوضية على أن جميع الخيارات تبقى مطروحة إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات “غير متسقة” مع الاتفاق.

وكان الاتحاد قد أعد سابقًا حزمة إجراءات مضادة تستهدف واردات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا.ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، حيث يجري التفاوض على تفاصيل خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الأمريكية إلى الصفر، مع إدراج ضمانات لحماية الاتحاد من أي ضغوط أو إجراءات أحادية مستقبلية من الجانب الأمريكي.

