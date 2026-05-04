"الفجيرة للموارد الطبيعية" تستعرض الفرص الاستثمارية التعدينية في "اصنع في الإمارات"

الفجيرة في 4 مايو/ وام/ استعرضت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية والدراسات الجيولوجية الحديثة، وذلك في "اصنع في الإمارات" .

وأكدت المؤسسة خلال المعرض أن توجهها لا يقتصر على استخراج المواد الخام فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع التعديني.

وتسعى المؤسسة إلى جذب الاستثمارات التي تركز على معالجة وتصنيع المواد التعدينية محلياً، مما يساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل تخصصية.

