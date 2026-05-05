"كابيتال جروب" تخطط لافتتاح أول مكتب لها في "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ أعلنت "كابيتال جروب"، اليوم، عن خططها لافتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي.

ومن المتوقع افتتاح مكتب أبوظبي رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري، عقب استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتُعد هذه الخطوة محطة إستراتيجية بارزة ضمن مسيرة "كابيتال جروب" لتسريع وتيرة نموها العالمي، وجاءت بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار جهوده المستمرة لاستقطاب المؤسسات المالية العالمية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، كما تعكس ثقة الشركة الراسخة في الإمكانات الواعدة لمنطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات، وأبوظبي باعتبارها منظومة مالية متكاملة ومتسارعة التطور.

وسيُمثل مكتب أبوظبي المرتقب، المكتب الخامس والثلاثين لـ"كابيتال جروب" عالمياً، بما يعكس نهج الشركة المتّسق في ترسيخ حضور محلي يرتبط بشكل وثيق بمنصتها العالمية، في حين تعتزم الشركة التوسع تدريجياً بمرور الوقت، بما يتماشى مع احتياجات العملاء ويرتكز إلى نهجها القائم على الاستثمار طويل الأمد.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM"، إن انضمام "كابيتال جروب" إلى أبوظبي العالمي يأتي في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية العالمية الرائدة بشكل متزايد إلى اختيار أبوظبي مركزاً لتوسعها الإقليمي طويل الأمد.

وأضاف أن هذا القرار يؤكد الأهمية التي يوليها المستثمرون لليقين التنظيمي، وقوة المؤسسات، وبيئة مستقرة تدعم النمو المستدام، مشيرا إلى أن أبوظبي العالمي، يوفر، بفضل إطار قانوني متين وإمكانية الوصول إلى رؤوس أموال مؤسسية ضخمة وطويلة الأجل، منصة راسخة لدعم الشركات العالمية العاملة على نطاق واسع، وأن حضور "كابيتال جروب" يعزز مكانة أبوظبي كحلقة وصل بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الإقليمية، وكوجهة تُبنى فيها شراكات مستدامة بثقة.

من جانبه، قال مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي في "كابيتال جروب"، إن الشركة تتبنى نهجاً مدروساً وطويل الأمد في توسيع حضورها العالمي، وإن هذه الخطوة تمثل إحدى تلك المحطات المحورية؛ إذ يعكس تأسيس حضورها في أبوظبي التزامها بالاقتراب أكثر من شركائها في الأعمال في أنحاء الشرق الأوسط، ويؤكد عزمها على استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة الحيوية.

من جانبه قال بينو كلينغنبرغ-تيم، رئيس قسم العملاء المؤسسيين في أوروبا وآسيا في "كابيتال جروب"، الذي سيتولى إلى جانب مهامه الحالية، مسؤولية قيادة مكتب أبوظبي، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، بما يعكس ديناميكيات النمو القوية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تكتسب أهمية متزايدة، سواء كسوق قائمة بحد ذاتها أو كبوابة إستراتيجية تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

ويعكس توسع "كابيتال جروب" في أبوظبي التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومواكبة للمستقبل، من خلال مجمَّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة.

وقالت فاطمة الحمادي، رئيسة مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة "FIDA"، إن مكتب أبوظبي للاستثمار، يهدف من خلال مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة إلى بناء منظومة مالية متكاملة تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي متقدّم.

وأضافت أن قرار "كابيتال جروب" بالتوسع في أبوظبي يعكس كفاءة هذه المنظومة وجاذبيتها للمؤسسات العالمية التي تتبنى رؤى طويلة الأمد، ويؤكد التزامها بدعم تدفقات رأس المال النوعية، وتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم النمو المستدام واقتصاد المستقبل.