"ألعاب القوى" يعلن تفاصيل بطولة كأس الإمارات بدبي

دبي في 5 مايو/وام / أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تفاصيل بطولة كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية بفئتي الذكور والإناث على مدار أيام 8 و9 و10 مايو الجاري، بنادي ضباط شرطة دبي، ونادي النصر الرياضي، بمشاركة 560 لاعبا ولاعبة.

وأكد في بيان له أن المنافسات تتضمن فئات الأشبال والناشئين والشباب تحت 16 و18 و20 عاما، والعموم، والميدان والمضمار، والرمي، والوثب الطويل والثلاثي، ودفع الجلة، وقذف القرص.

كما نوه إلى إقامة منافسات رمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والقفز بالزانة، وسباقات 100 و200 و400 و800 و1500 و5000، متر، و3 آلاف متر موانع، و10000 متر مشي، و100 و400 متر، و110 أمتار حواجز، و4 في 100 تتابع.

وذكر أنه خاطب الأندية بكافة الشروط والوائح الخاصة بالمشاركة في البطولة، داعيا إلى الالتزام بها، وإرسال الكشوفات النهائية للقوائم المشاركة، تمهيدا لاعتمادها رسميا، قبل انطلاق المنافسات يوم الجمعة.