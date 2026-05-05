جامعة أبوظبي تستعرض ابتكارات متنوعة خلال "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ تستعرض جامعة أبوظبي، خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026" مجموعة من الابتكارات والحلول التقنية بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وقال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب المدير المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي، إن مشاركة الجامعة في أعمال منصة "اصنع في الإمارات" تمثل فرصة لإظهار مشاريعها البحثية المتقدمة التي تعكس التزامها بتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، بما يسرع من وتيرة التقدم التكنولوجي.

وتتضمن الابتكارات التي تعرضها الجامعة نظام "Q1RAM"، وهو ذاكرة رئيسية كمية مصممة لتعزيز كفاءة المعالجة في بيئات الحوسبة الكمية، بما يتيح تطبيقات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومعالجة البيانات الضخمة، وجهاز "AMAL X"، وهو هيكل خارجي ذكي للأطراف السفلية، يسهم في دعم إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية من خلال توفير مساعدة حركية متكيفة تستند إلى أسس طبية دقيقة.

وتشمل الابتكارات الأخرى نظاماً يعمل بالطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الهواء، يقدم حلاً مستداماً لمشكلة شح المياه في البيئات الجافة.

كما تعرض الجامعة نظام توصيل ذاتي متعدد الطوابق، يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية داخل المباني المعقدة باستخدام تقنيات الملاحة الذكية والرؤية الحاسوبية، بالإضافة إلى جهاز محاكاة طيران مكتبي تم تطويره بشكل خاص لتوفير بيئة تدريب متقدمة وتفاعلية لطلبة الهندسة في مجال الطيران والبحث العلمي.

ويؤدي الطلبة دوراً محورياً في تقديم هذه المشاريع المبتكرة واستعراضها، بما يعكس التزام الجامعة بالتعلم التطبيقي وحرصها على تزويد خريجيها بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل.