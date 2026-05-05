"منصة صناعة" تدعم مشاركة 26 شركة في "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ أكد شائر العامري، مدير تطوير الأعمال والعلاقات في منصة صناعة، أن مشاركة المنصة في "اصنع في الإمارات 2026" تعكس تنامي دورها في دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، إن الحدث يشهد تطوراً ملحوظاً عاما بعد عام، سواء من حيث حجم المشاركة أو تنوع الجهات والشركات العارضة، مشيراً إلى أن المنصة تدعم خلال مشاركتها الحالية 26 شركة صناعية.

وأوضح أن الشركات المشاركة تتوزع على قطاعات حيوية تشمل الصناعات الصحية، والتكنولوجية، والكيماوية، إلى جانب قطاعات صناعية أخرى، ما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الدولة وقدرتها على الابتكار والنمو.

وأشار إلى أن "صناعة" تمثل منصة متكاملة للصناعات الإماراتية؛ إذ تعمل على دعم أنواع الصناعات المختلفة من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها الترويج والتسويق للمنتجات المحلية وتعزيز ثقة المستهلك بها، بما يسهم في زيادة انتشارها داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في جذب الاستثمارات من خارج الدولة وإقامة شراكات صناعية محلية، بما يتيح تصنيع المنتجات داخل الإمارات وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، فيما يركز المحور الثالث على بناء شبكة علاقات دولية لتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعات، في ظل التحديات التي يشهدها العالم في سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن المنصة تضم حالياً أكثر من 600 مصنع وشركة صناعية من الأحجام المختلفة، مؤكداً استمرار العمل على توسيع هذه القاعدة الصناعية وتعزيز تكاملها بما يدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة.

وأكد العامري أن المشاركة في المعرض تتيح للشركات الوطنية فرصاً مهمة للتعريف بمنتجاتها وبناء شراكات جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية وترسيخ مكانتها على خارطة الصناعة العالمية.