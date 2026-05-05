"الإمارات للدواء" تبرز النماذج الوطنية الدوائية في"اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ تواصل مؤسسة الإمارات للدواء إبراز النماذج الوطنية في قطاع الصناعات الدوائية، ضمن فعاليات مشاركتها في اليوم الثاني من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، عبر تسليط الضوء على مجموعة بارزة من الشركات والمصانع المحلية المميزة.

وتعد شركة العالمية لتصنيع الأدوية البيطرية (Al Alamia Veterinary Medicines Manufacturer)، أحد تلك النماذج، إذ تشكل مثالا يعكس تطور القاعدة الإنتاجية في قطاع الدواء البيطري، واتجاهها نحو بناء قدرات صناعية قائمة على الجودة والابتكار والاستدامة.

وتعمل الشركة ضمن نموذج تشغيلي يركز على تقديم منتجات بيطرية عالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق، من خلال الالتزام بأعلى معايير التصنيع، وتطوير العمليات الإنتاجية بشكل مستمر، واعتماد تقنيات تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية.

وتشمل محفظة منتجات الشركة مجموعة متنوعة من المستحضرات البيطرية، تغطي مضادات الميكروبات، والأدوية المضادة للالتهابات، ومنتجات مكافحة الطفيليات، والفيتامينات والمكملات الغذائية، إضافة إلى المطهرات والمعقمات، التي توفر حلولاً علاجية ووقائية تدعم صحة الحيوان وتُحسّن كفاءة الإنتاج الحيواني.

ولا يقتصر هذا النموذج على توسيع نطاق الإنتاج، بل يعكس تحولًا أعمق في طبيعة الصناعة الدوائية، حيث تتجه نحو منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج والمعرفة والابتكار، بما يعيد تعريف مفاهيم الجودة والاستمرارية، ويعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات وضمان استدامة الإمداد.

ووقعت مؤسسة الإمارات للدواء، خلال اليوم الثاني من منصة "اصنع في الإمارات 2026" مذكرة تفاهم مع شركة "أرسيرا لايف ساينسز"، وقعتها كل من سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، وإيزابيل أفونسو، الرئيسة التنفيذية للشركة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير صناعة المنتجات الدوائية وفق أحدث التقنيات، من خلال بناء القدرات الوطنية وتوطين الصناعات الدوائية وتعزيز الاستثمارات في القطاع، إلى جانب تطوير المخزون الإستراتيجي ودعم البحث والتطوير وتبادل المعرفة، بما يسهم في تنمية قطاع دوائي مستدام ومتقدم في الدولة.

وعقدت المؤسسة ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الجودة في المصانع الدوائية المحلية، تناولت متطلبات ممارسات التصنيع الجيد، إلى جانب مناقشة سبل تطوير أنظمة الجودة وتوحيد منهجيات التفتيش، حيث هدفت الورشة إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة الجودة ضمن العمليات الإنتاجية، ورفع جاهزية المصانع المحلية لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتجسد المشاركة توجهًا تعمل من خلاله المؤسسة على ترسيخ الأمن الدوائي، وتحفيز قطاع التصنيع المحلي، وإعادة بناء سلاسل الإمداد على أسس أكثر مرونة وكفاءة، ويواكب ذلك تطوير نموذج تنظيمي ذكي يقوم على تقييم المخاطر وتحسين سرعة وكفاءة الإجراءات واستدامة القطاع.