منصور بن زايد: توحيد القوات المسلحة شكّل ركيزة أساسية في بناء دولتنا الحديثة

أبوظبي في 5 مايو /وام/ أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن توحيد القوات المسلحة شكّل ركيزة أساسية في بناء دولتنا الحديثة، وانطلاقة نحو ترسيخ منظومة دفاعية متكاملة، تقوم على الكفاءة والانضباط والجاهزية، مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها بأن قوة الوطن في تماسكه ووحدة مؤسساته.

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة، هي اللحظة التاريخية التي تجسدت فيها وحدة الإرادة وصلابة القرار، وتوحد فيها الصف دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته.

وفيما يلي نص كلمة سموه بهذه المناسبة،

"الإخوة الضباط وضباط الصف والجنود في قواتنا المسلحة الباسلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نحتفي معكم اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا، ومناسبة وطنية خالدة في مسيرة دولتنا، ألا وهي الذكرى الخمسون لتوحيد قواتنا المسلحة، تلك اللحظة التاريخية التي تجسدت فيها وحدة الإرادة وصلابة القرار، وتوحد فيها الصف دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته.

لقد شكّل توحيد القوات المسلحة ركيزة أساسية في بناء دولتنا الحديثة، وانطلاقة نحو ترسيخ منظومة دفاعية متكاملة، تقوم على الكفاءة والانضباط والجاهزية، مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها بأن قوة الوطن في تماسكه ووحدة مؤسساته.

جنودنا البواسل،

في هذه الذكرى الوطنية الغالية، نحيّي فيكم روح الولاء والانتماء، ونعتز بما تحقق من مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة، تعكس احترافية قواتنا المسلحة وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة واقتدار، في مختلف الظروف والتحديات.

لقد أثبتم، عبر مسيرتكم، أنكم درع الوطن الحصين وسياجه المنيع، وأنكم على قدر الثقة والمسؤولية في حماية مكتسباته وصون أمنه واستقراره، مستلهمين في ذلك قيم البذل والعطاء التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي الختام، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، حفظهم الله، وإلى شعب دولة الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، سائلين الله أن يعيدها على وطننا بالمزيد من العز والفخر والقوة والتقدم.

وفّقنا الله جميعاً لما فيه خير وطننا الحبيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".