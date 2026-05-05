خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" التي تنعقد في مركز أدنيك أبوظبي حتى 7 مايو الجاري، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة "العماد" القابضة، وبتنظيم من مجموعة "أدنيك"، تحت شعار "الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى".

وزار سموّه، خلال جولته في المعرض المصاحب، أجنحة عدد من الجهات الوطنية والدولية المشاركة، والتي تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المتقدمة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الصناعي في القطاعات الحيوية، ودعم الجهود الوطنية في قيادة دفة صناعات المستقبل.

واطّلع سموّه على أبرز المبادرات والمشاريع النوعية التي تستعرضها الشركات الإماراتية، في إطار مواصلة تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً، عبر دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز الريادة في القطاع الصناعي، بما يحقق التطلعات المستقبلية ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكّد سموّه أن القطاع الصناعي أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة ودعامة رئيسية لبناء منظومة اقتصادية وطنية متنوعة وقادرة على مواكبة متطلبات وتوجهات صناعات المستقبل، مشيراً سموّه إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها محركاً إستراتيجياً لتشجيع الاستثمارات، وترسيخ دعائم منظومة صناعية مبتكرة تواكب أسرع التحولات التكنولوجية وتسهم في ترجمة الأولويات الصناعية إلى مشاريع تحقق أهداف التوجهات الاقتصادية الوطنية.

كما التقى سموّه عددا من المبتكرين الإماراتيين المشاركين في "مسابقة اصنع في الإمارات للشركات الناشئة 2026"، وتبادل معهم الأحاديث حول أفكارهم ومشاريعهم التي تركز على دفع عجلة الابتكار في مجال الصناعة الذكية من خلال توظيف حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصناعية، ومن بينها الروبوتات الصناعية، والأنظمة ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني الصناعي، والتنقل الكهربائي.

وتُعد منصة "اصنع في الإمارات" أضخم تجمع صناعي في المنطقة؛ إذ تستقطب نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين، وممثلي المؤسسات المصرفية والتمويلية من أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية المختلفة، ومن أبرزها التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران والدفاع، والصناعة الدوائية، ومنظومة التنقل الذكي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاقتصادية.

وتشهد المنصة، خلال دورتها الحالية، مشاركة 1245 مؤسسة عارضة وأكثر من 2000 حرفي متخصص، وعرض ما يزيد على 5000 منتج، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 50 جلسة حوارية وحلقة نقاشية وورشة عمل، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال 61% من إجمالي المشاركين.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.