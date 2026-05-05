"ريسبونس بلس" تطلق طائرة الإسعاف الجوي طويلة المدى خلال "اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريسبونس بلس القابضة"، إن إطلاق أول طائرة إسعاف جوي طويلة المدى من طراز "تشالنجر 605"، تشمل خطوة نوعية تعزز منظومة الإخلاء الطبي المتقدم في دولة الإمارات والمنطقة، وتدعم سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والمعقدة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، إن الطائرة الجديدة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لتعمل كوحدة عناية مركزة متكاملة في الجو، بما يتيح تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى خلال عمليات النقل الجوي، لافتاً إلى قدرتها على تنفيذ رحلات مباشرة عابرة للقارات بمدى يصل إلى 4000 ميل بحري، ما يسهم في تقليص زمن نقل المرضى بين الدول وتعزيز فرص إنقاذ الأرواح في الأوقات الحرجة.

وأوضح أن إطلاق خدمة الإخلاء الطبي الجوي يأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية خارج المستشفيات، مشيراً إلى أن "ريسبونس بلس" تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال خدمات ما قبل المستشفى، والتي تشمل تشغيل العيادات الميدانية والخدمات الطبية في مواقع العمل والمطارات.

وأشار راغافان، إلى أن الشركة أطلقت مؤخراً، بالتعاون مع شريك دولي متخصص، خدمات الإخلاء الطبي الجوي، لتكون بذلك أول شركة تقدم هذه الخدمة انطلاقاً من أبوظبي، حيث يتم نقل المرضى عبر طائرات خاصة إلى وجهات عالمية تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وبيّن أن الشركة تقدم أيضاً خدمات نقل المرضى عبر الرحلات التجارية، من خلال تجهيز فرق طبية متخصصة ترافق المرضى أثناء السفر، ما يتيح مرونة أكبر في تلبية احتياجات الحالات المختلفة.

ولفت إلى أن العمليات التشغيلية للخدمة الجديدة عبر الطائرة طويلة المدى سجلت منذ إطلاقها نحو 158 ساعة طيران، شملت تنفيذ رحلات متعددة إلى وجهات دولية، إلى جانب عشرات عمليات النقل عبر الرحلات التجارية.

وأكد راغافان، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الطبية اللوجستية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد للرعاية الصحية المتقدمة وخدمات الطوارئ.