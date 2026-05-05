دولة الإمارات تشارك في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه

إسطنبول في 5 مايو /وام/ شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه، الذي عُقد تحت شعار: "تعزيز مرونة المياه: من الابتكار إلى التطبيق".

وحضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والخبراء والجهات العاملة في مجال المياه لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه، وبحث سبل إيجاد حلول عملية في شتى موضوعات الحوار التي تشمل التكنولوجيا، والتمويل، والزراعة، والصحة، فضلاً عن الأساليب المشتركة بين هذه القطاعات.

وشارك سعادة بالعلاء في جلسة حوار وزارية تفاعلية رفيعة المستوى بعنوان: "نقلة نوعية في عالم متغير: المياه وقوة الربط التي تمثلها إسطنبول"، وهي الجلسة العامة الرئيسية للمنتدى. وركّزت على ضرورة إعادة تعريف طريقة تقييم المياه وإدارتها، كما سلّط خلالها الضوء على دور الحوار والتعاون والابتكار في تحويل تحديات المياه إلى فرص لتعزيز المرونة المشتركة والتنمية المستدامة.

وأكد سعادته، خلال الجلسة، على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، مشيراً إلى أن دبلوماسية المياه تُعد أداة أساسية لتحويل التحديات المشتركة إلى شراكات عملية.

كما أوضح أن دولة الإمارات، بصفتها شريكاً في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب السنغال، تركّز على دعم إجراء عملية شاملة تكون قابلة للتطبيق وتسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزز الشراكات، وتحقق نتائج عملية تستجيب للواقع الوطني لمختلف الدول.

وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة بالعلاء عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة التركية جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون على نطاق أوسع في مجالات مرونة قطاع المياه، والطاقة والاستدامة.

كما شارك سعادته في الجلسة الوزارية المغلقة بعنوان: "حوار حول مرونة المياه"، والتي عقدت برئاسة معالي إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية. وأتاحت الجلسة للوزراء فرصةً لتبادل وجهات النظر بشأن المخاطر الوطنية المرتبطة بالمياه، وسبل التصدي لها عبر وضع السياسات، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي في تعزيز مرونة المياه.

وأشاد سعادة بالعلاء بالدور القيادي لتركيا في تنظيم المنتدى، منوهاً إلى أن من المتوقع أن تسهم مخرجاته في عدد من الفعاليات العالمية المقبلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ومؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "COP31" في أنطاليا.

واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات تنظر إلى مرونة المياه باعتبارها أولوية وطنية ومسؤولية عالمية مشتركة، وأعرب عن تطلعات الدولة للعمل مع تركيا والسنغال وجميع الشركاء من أجل وضع أجندة عملية شاملة تسهم في تعزيز المرونة لصالح المجتمعات، والاقتصادات، والنظم البيئية.