ولي عهد الشارقة: قرار توحيد القوات المسلحة رسّخ مفاهيم الوحدة والتلاحم الوطني

الشارقة في 5 مايو/ وام/ أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة، أن هذا القرار التاريخي شكّل حجر الأساس في مسيرة بناء الوطن وترسيخ دعائم الاتحاد، حيث أسهم توحيد القوات المسلحة في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة وتكامل منظومتها الأمنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأضاف أن هذا الإنجاز مثّل على مدار 50 عاماً نموذجاً رائداً في العمل المؤسسي المشترك، ورسّخ مفاهيم الوحدة والتلاحم الوطني، التي كانت ولا تزال أساس قوة دولة الإمارات ونهضتها الشاملة.

وأشاد سموه بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي، بما تتحلى به قواتنا المسلحة من بسالة وشجاعة في الذود عن تراب الوطن وصون مكتسباته، وجاهزيتها العالية وكفاءتها المتقدمة تعكس مستوى الاحترافية والتدريب الذي وصلت إليه، بفضل دعم القيادة وحرصها المستمر على تطوير قدراتها، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل في الإسهام بالجهود الإنسانية والإغاثية إقليمياً ودولياً، لتظل رمزاً للفخر والعزة ودرعاً حصيناً يحمي الوطن ويصون منجزاته.

وأكد أن القوات المسلحة الإماراتية ستظل درعاً حصيناً وسنداً راسخاً، بفضل ما يقدمه أبناؤها من تضحيات وجهود مخلصة في ميادين الشرف، وإيمانهم العميق برسالة الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة ورفع رايتها عالية بين الأمم، خصوصاً في المجال العسكري.