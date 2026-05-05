نائب حاكم أم القيوين: قواتنا المسلحة ركيزة الاستقرار والحارس الأمين لمسيرة التنمية الشاملة

أم القيوين في 5 مايو/ وام/ أكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو من عام 1976، مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز لأبناء الإمارات بما تحقق من إنجازات في جميع المجالات ولاسيما العسكرية.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة، إن القوات المسلحة الإماراتية، أثبتت أنها ركيزة الاستقرار، والحارس الأمين لمسيرة التنمية الشاملة التي حققتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في المجالات كافة.

وأضاف أن القوات المسلحة الإماراتية، أثبتت منذ تأسيسها، قدرتها على تحقيق الاستقرار الوطني والجاهزية المستمرة للدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها، فالعالم من حولنا يشهد تطورات سريعة، والتحديات الأمنية والجيوسياسية تتزايد باستمرار، فلا بد من مواكبة التطورات، والاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة لزيادة قدراتها على التكيف مع التغيرات العالمية.

ولفت سموه إلى ما سطره أبطال القوات المسلحة من أروع ملاحم الوطنية والفداء، ليظل اسم الإمارات شامخاً في الذرى؛ فقد قدموا المثال والقدوة في الانتماء لهذه الأرض الطيبة والولاء لقيادتها الرشيدة، وفي تلبية نداء الواجب في كل وقت وحين، وبذلوا ويبذلون الغالي والنفيس من أجل رفعة اسم الإمارات بين الأمم، وتأكيد إسهامها الإيجابي المؤثر في نشر مقومات الأمن والسلام والاستقرار في مختلف أرجاء المعمورة.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس ديوان الرئاسة، وضباط وأفراد القوات المسلحة كلمة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة.