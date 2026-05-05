سلطان بن أحمد القاسمي: قرار توحيد القوات المسلحة رسخ أركان الاتحاد وعزز ثباته

الشارقة في 5 مايو/ وام/ أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شكّل دعامة أساسية في ترسيخ أركان اتحاد الدولة وتعزيز ثباته وقال إن القوات المسلحة أسهمت منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي في حماية منجزات الوطن وصون مكتسباته، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، وقد كانت ولا تزال ركيزة رئيسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة قوية وآمنة ومستقرة.

وأشاد سموه في كلمة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة، بما تتمتع به القوات المسلحة من جاهزية عالية واستعداد دائم لمد يد العون ومساعدة كل محتاج داخل الدولة وخارجها، من خلال أدوارها الإنسانية والإغاثية النبيلة، إلى جانب دورها الوطني في الدفاع عن أرض الإمارات والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، وما تبذله قواتنا المسلحة من جهود مخلصة يعكس قيم العطاء والتضحية، لتبقى درع الوطن الحصين وسنداً قوياً يحفظ أمنه ويصون مقدراته.

وقال إن ما يقدمه أبناء الوطن من تضحيات صادقة وجهود مخلصة في ميادين العمل العسكري ضمن قواتنا المسلحة، يجسد مستوى عالياً من الجاهزية والانضباط، ويعكس روح العطاء والتفاني التي يتحلى بها أبناء الدولة، حرصاً منهم على ترسيخ دعائم الاتحاد وصون أمن الوطن وحماية مكتسباته.