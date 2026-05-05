محمد الشرقي: نعتزُّ بقوّاتنا المسلّحة وبطولاتها الخالدة

الفجيرة في 5 مايو/ وام/ قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إنه في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة الإماراتية، نجدّدُ عهد الولاء والإخلاص في القول والعمل لاتحاد دولة الإمارات، ورايتها الشامخة، وسيادتها الراسخة توحّدنا عزيمةٌ لا تلين، وتدفعنا للذَّود عن أرض إماراتنا الغالية همّةٌ عالية، تنتهج قيمًا تجذّرت في قلوبنا، هي قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيّب الله ثراه، وتُواصل المسيرَ تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مُخلصين العهد، ومُوفين الوعد، لتبقى راية الاتحاد ترفّرف بالعز والشموخ بين أمم العالم.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أنه في هذه الذكرى الوطنية الغالية، نعتزّ بجنود قوّاتنا المسلحة في البر والبحر والجو، صقور الإمارات وأبطالها الأوفياء، الذين بذلوا أرواحهم وواصلوا الليل بالنهار لتنعم هذه الأرض ومن عليها بالأمن والأمان والاستقرار رغم كل الظروف.

وأكد أن هؤلاء الأبطال، أفرادًا وضباطًا وكلّ من هو في موقع المسؤولية الوطنية، يؤدي واجبه وعمله الوطنيّ، ودافعه الأكبر في صَون الأرض والحفاظ على مُكتسبات الوطن النّفيسة، ومُقدّراتها الغالية، هم فخر الإمارات وعزّها، ودرعها الحصين، وسُورها المتين في وجه العدو والمعتدين.

ووجّه سموه لهم في هذا اليوم المجيد، تحية فخرٍ واعتزازٍ وإجلال، على جهودهم المتواصلة، وعزيمتهم القوية، ضاربين أروع الأمثلة في معاني الولاء والانتماء والإرادة، وبذل الغالي والنفيس لتظلّ أرض الإمارات أرض الخير والأمن والازدهار.

وأضاف في هذه المناسبة نستذكرُ بطولات شهداء الإمارات البررة، وتضحياتهم في ميادين الشرف والكرامة، مسطّرين نماذج وطنية خالدة للأجيال القادمة، وواضعين بصمة أرواحهم وبطولاتهم لتظلّ ذكرى في هذا اليوم وكل يوم.

ورفع سموه في هذه الذكرى، أسمى آيات التّهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أولياء العهود، وشعب الإمارات الوفيّ والصّامد والمخلص، داعين الله عزّ وجل أن يُديم الأمن والأمان والرخاء على وطننا الغالي.‬