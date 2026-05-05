ولي عهد أم القيوين: توحيد القوات المسلحة علامة فارقة ومحطة أساسية في مسيرة الدولة

أم القيوين في 5 مايو/ وام/ أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية تشكل علامة فارقة ومحطة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، إذ جسد يوم السادس من مايو 1976 النظرة الثاقبة والرؤية الاستشرافية للآباء المؤسسين، الذين أرسوا قواعد الاتحاد وقيمه الوطنية النبيلة، ووفروا الضمانات التي تكفل للوطن رفعته وأمنه واستقراره.

وقال سموه ، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، إنه في السادس من مايو من كل عام يمر علينا حدث كبير ونستذكر نقطة تحول مهمة في تاريخ دولة الإمارات، وركيزة أساسية قام عليها صرح الاتحاد، حيث يصادف هذا التاريخ ذكرى قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة وبسواعد أبناء الإمارات الذين بنوا وعمروا وأرسوا أُسس وقواعد الدولة الفتية، واستطاعوا أن يجعلوها نموذجاً تنموياً فريداً بإنجازات كبيرة نالت تقدير العالم واحترامه في مختلف المجالات”.

وأضاف، أننا نفخر اليوم بقواتنا المسلحة حيث أن جيشنا أصبح واحداً من أقوى الجيوش في محيطه وعلى مستوى العالم، وغدا ظهراً وسنداً يعتمد عليه وقت الشدائد، ويضيف الكثير للتحالفات الدولية بما يمتلكه من إمكانات بشرية مؤهلة ومدربة ولوجستية تحدث الفارق في الكثير من الظروف والميادين إلى جانب الدور الإنساني غير المسبوق الذي تضطلع به قواتنا المسلحة ويدها الممدودة لتقديم المساعدة للشعوب الشقيقة والصديقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدا أن قواتنا المسلحة أضحت، عاملاً مؤثراً في تحقيق استقرار المنطقة بأسرها .

وشدد سموه على أن المؤسسة العسكرية هي القوة التي تصون استقلال الوطن وحماية مكاسبه ومنجزاته، وصون موارده ومقدراته، والدفاع عن أمنه وأمانه ليعيش المواطن والمقيم كريماً عزيزاً في وطننا، كما أنها أحد أعمدة بناء الدولة الحديثة حيث تعزز سياستها الداعية إلى نبذ العنف والعدوان إلى مد جسور التعاون بين الدول المحبة للسلام .

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة.