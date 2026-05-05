الإمارات تتعاون مع "هانيويل" لدعم برامج الأمن السيبراني المتقدمة

أبوظبي في 5 مايو / وام / أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن تعاون استراتيجي مع شركة "هانيويل" العالمية، وذلك لاستكشاف الفرص في مجال تطوير برامج متقدمة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، بما يُعزز من الجهود الوطنية الرامية لتوطين قدرات المرونة السيبرانية وبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام وجاهز للمستقبل.

ومن خلال هذا التعاون الذي جرى الإعلان عنه على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي، ستعمل "هانيويل" مع مجلس الأمن السيبراني على تعزيز الاستعداد للأمن السيبراني من خلال توطين الخدمات السيبرانية، والارتقاء بمبادرات بناء القدرات، ودعم تطوير سياسات سيبرانية مستقبلية تتوافق مع الأطر الوطنية.

ويشمل التعاون استخدام تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة المشتركة، والتي سيتم تطبيقها في مركز عمليات الأمن الوطني (NSOC)، لدفع حلول الأمن السيبراني المبتكرة التي تهدف إلى حماية البنية التحتية الصناعية الحيوية في دولة الإمارات.

وتؤكد هذه المبادرة التزام هانيويل بتعزيز قدرات الأمن السيبراني في دولة الإمارات، حيث ستوفر الشركة من خلال مركز التميز للأمن السيبراني، برامج للتدريب التقني والحلول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: "إن هذا التعاون يعكس التزام مجلس الأمن السيبراني بالعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتعزيز المرونة السيبرانية، وتطوير الخبرات المحلية، بما يضمن ريادة دولة الإمارات عالمياً في ريادة ابتكارات الأمن السيبراني".

وأضاف سعادته: "في عالم شديد الترابط والرقمنة، يعد تعزيز قدرات الأمن السيبراني أمراً ضرورياً لحماية البنية التحتية الوطنية وتمكين النمو الاقتصادي المستدام.. ومع ازدياد ترابط القطاعات في دولة الإمارات، وتسارع تقارب أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، تزداد الحاجة إلى حماية البنية التحتية الصناعية الحيوية من التهديدات السيبرانية المتصاعدة".

من جهته، قال أويغار دويوران، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لأتمتة العمليات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يؤكد هذا التعاون التزام هانيويل بدعم أولويات التحول الصناعي والرقمي في دولة الإمارات.. إذ ومن خلال دمج خبراتنا العالمية في الأمن السيبراني مع قدرات محلية قوية، نساعد المؤسسات في القطاعات الحيوية على تعزيز المرونة، وحماية العمليات الصناعية، وبناء المهارات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة".

وتلعب "هانيويل" دوراً رئيسياً في تطوير الأمن السيبراني الصناعي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تقدم حلولاً محلية تمكن المؤسسات من مواجهة التهديدات المتطورة.

إذ وثق أحدث تقرير لشركة هانيويل حول التهديدات السيبرانية لعام 2025 في العالم، زيادة بنسبة 46% في حوادث ابتزاز برامج الفدية، في حين كانت 55% من الحوادث السيبرانية المبلغ عنها ذاتياً في عام 2024 عبارة عن هجمات مباشرة على تكنولوجيا التشغيل.

وبالاعتماد على الذكاء المستمد من حلول الأمن السيبراني التي حللت أكثر من 253 مليار سجل وفحصت أكثر من 79 مليون ملف، ستتعاون شركة هانيويل مع مركز الأمن السيبراني لمساعدة المؤسسات المحلية على تعزيز المرونة التشغيلية، وحماية البيئات الحيوية، والاستجابة لمشهد معقد من التهديدات المتزايدة.