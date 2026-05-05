"معهد الشارقة للتراث" يحتفي بالتراث المغربي والأندلسي

الرباط في 5 مايو / وام / نظم معهد الشارقة للتراث ضمن مشاركته في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب وبالتعاون مع المركز الوطني لطرب الآلة في الرباط مساء أمس جلسة بعنوان «التراث الأندلسي والمغربي.. صلة الوصل» بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين ناقشت أوجه التفاعل الثقافي والتاريخي بين المجالين وسلطت الضوء على الامتدادات المشتركة التي صاغت ملامح الهوية الثقافية.

تميّزت الجلسة بمزجها بين الطرح العلمي والتجلي الفني مع الإيقاعات الأندلسية الأصيلة في لوحة جسدت عمق الموروث المغربي الأندلسي وأبرزت ثراءه الجمالي وقدرته على التعبير عن الذاكرة الجماعية.

وشهدت الفعالية توقيع مجموعة من الإصدارات المتخصصة في التراث الأندلسي إلى جانب عرض موسيقي أندلسي قدمته الفرقة التابعة للمركز الوطني لطرب الآلة.

وتتواصل مشاركة معهد الشارقة للتراث في المعرض عبر سلسلة من الجلسات العلمية والندوات الفكرية وتوقيع الإصدارات.