وكالة الإمارات للفضاء تستعرض مشاريعها الوطنية في "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 5 مايو/وام/ تشارك وكالة الإمارات للفضاء في اصنع في الإمارات 2026، ضمن جهودها الرامية إلى دعم منظومة الصناعات الفضائية الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتسلّط الوكالة خلال مشاركتها الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تمكين القدرات الوطنية، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتوسيع الشراكات التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا إقليميًا للصناعات الفضائية المتقدمة.

وأكد المهندس أحمد الدرعي، أخصائي سياسات التشريعات في وكالة الإمارات للفضاء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن مشاركة الوكالة في اصنع في الإمارات 2026 تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الصناعات المتقدمة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الصناعات الفضائية.

وقال إن الوكالة استعرضت خلال مشاركتها مجموعة من الصناعات والتخصصات المرتبطة بقطاع الفضاء، والتي شملت صناعة الأقمار الصناعية، وحمولاتها التقنية، إلى جانب برامج إعداد الكوادر الوطنية والتعليم الفضائي، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات المشاركة يندرج ضمن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي أطلقته الوكالة بهدف تأسيس الشركات الوطنية العاملة في القطاع ودعم استدامة نموها.

وأضاف أن منصة «اصنع في الإمارات» تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون مع المستثمرين وشركاء النجاح من مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية وتوسيع حضورها ضمن الأسواق المتخصصة.

وأوضح أن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية يوفر حزمة من المحفزات التي تدعم تأسيس الشركات واستدامة أعمالها، ويسهم في استقطاب الشركاء المحليين والدوليين الراغبين لاتخاذ دولة الإمارات مقراً إقليمياً لأنشطتهم في قطاع الفضاء.

وأشار إلى أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتعزيز سلاسل التوريد في القطاع الفضائي، من خلال دمج الشركات الوطنية في المشاريع التي تعمل عليها، ومن بينها برنامج الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، الذي يتيح فرصاً للشركات الوطنية للمشاركة في هذا المشروع الوطني الطموح، والمقرر إطلاقه في عام 2028.

وأكد أن استراتيجية القطاع الفضائي حتى عام 2031 تستهدف مضاعفة العائد الاقتصادي لقطاع الفضاء، وزيادة عدد الشركات العاملة فيه، وبناء منظومة استثمارية جاذبة ومحفزة، إلى جانب تطوير مرافق بمعايير عالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات ضمن أهم عشرة اقتصادات عالمية في قطاع الفضاء بحلول عام 2031.